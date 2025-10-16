Kroes komt met duidelijke uitleg over vertrek Henderson: 'We maakten een afspraak'

was vorig seizoen een van de steunpilaren van het Ajax, dat bijna kampioen werd. Met zijn ervaring, drive en passvaardigheid stuwde hij de ploeg van Francesco Farioli naar voren. Alex Kroes legt uit waarom hij is vertrokken.

"Dat is heel simpel", begint de technisch directeur in gesprek met Ajax Life. "Met Jordan maakten we, toen hij in januari weg kon, een afspraak." De Engelsman wilde in de winterstop namelijk naar Monaco, maar daar staken de Amsterdammers een stokje voor. "Hij zou de tweede seizoenshelft nog alles geven bij Ajax om ons kampioen te helpen worden of de Champions League te halen. En dan had hij daarna tot 14 juli om transfervrij te vertrekken. Dat was op dat moment voor Ajax en voor hem een goede afspraak."

De interesse voor Henderson kwam niet direct op stoom na het einde van het seizoen 2024/25. "Begin juli was er nog niets, dus ik belde zijn agent en wees hem op de naderende datum. Hij informeerde mij dat Jordan zeer waarschijnlijk weg zou gaan maar wist nog niet naar welke club. Uiteindelijk werd het Brentford. Ik snap dat mensen daar van alles van vinden. Maar zij kennen de details niet en die hoeven we ook niet te delen. Voor mij is het dan een kwestie van stilzitten als je geschoren wordt." De routinier keerde dus weer terug in Engeland en Kroes hield zich aan de gemaakte afspraken.

Vervolgens kwam de zoektocht naar een vervanger op 'zes' op gang. Dat ging moeizaam en uiteindelijk kwam de nog jonge James McConnell naar Amsterdam, als een soort van tijdelijke oplossing. Kroes denkt dat supporters te veel van het huidige Ajax verwachten. "Ik legde de lat hoog toen ik begon. Ik hoopte dat ik de sores in één window kon oplossen. Dat was misschien een beetje naïef, aangezien mensen aan de voorkant zeiden: je hebt drie, vier, vijf jaar nodig om boven Jan te komen."

'Kritiek op John zwaar onterecht'

De technisch directeur denkt dat Ajax te snel tweede is geworden, waardoor fans de gedachte hebben dat alles weer zo goed hoort te gaan als voorheen. "Eigenlijk is die tweede plek een boemerang gebleken. Want ik vind de extreme druk op John zwaar onterecht. Dit jaar hebben we keuzes gemaakt om financieel de boel op orde te krijgen, de komende window hopen we de laatste beetjes weg te werken. John accepteerde dat. Om die reden is ook niet met te veel risico geld uitgegeven aan een nummer 6 die misschien wel meer impact zou hebben op het veld dan de huidige spelers op die positie." Kroes hoopt in de toekomst wel de financiële mogelijkheden te hebben om op elke plek een goede optie te hebben.