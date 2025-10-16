Ajax kan tegen AZ niet beschikken over Wijndal en Regeer, Itakura een vraagteken

Ajax zal het zaterdagavond tegen AZ moeten doen zonder Owen Wijndal en Youri Regeer, meldt John Heitinga via de eigen site. Zij hebben nog te veel last van de klachten die ze opliepen in de wedstrijd tegen Olympique Marseille (4-0).
Dat Champions League-duel in Zuid-Frankrijk draaide uit op een nachtmerrie. Binnen de kortste keren stond het Marseille van onder andere Igor Paixão en Pierre Emerick-Aubameyang met 3-0 voor, terwijl Regeer geblesseerd uitviel. Uiteindelijk zorgde Auba vlak na rust ook nog voor de 4-0, wat de eindstand zou zijn. Niet veel later moest ook Wijndal het veld verlaten.
Het is onduidelijk welke klachten zij precies hebben, maar voor hen komt AZ-thuis te vroeg. "Zij zijn er nog niet bij", stelt Heitinga in een interview. Ko Itakura was de afgelopen wedstrijd tegen Sparta (3-3) eveneens niet van de partij, maar zou eventueel kunnen terugkeren zaterdag. Hij trainde dinsdag '75 procent' mee. "We moeten even afwachten wat de reactie is", aldus de trainer.
Ajax hoopt tegen AZ weer te kunnen beschikken over Kasper Dolberg, maar ook dat is nog een vraagteken. Verder zal Oscar Gloukh vermoedelijk in de basis beginnen na zijn goede invalbeurt tegen Sparta, terwijl ook Steven Berghuis weer vanaf het begin kan starten.
Ajax Ajax , wat zijn jullie ziek, het heeft al jaren meer weg van een ziekenhuis dan van een voetbalclub. Er is zo enorm veel uitval, elk pijntje kost weken dan wel maanden revalidatie. Contracteer echte voetballers , die er zin in hebben en geen lauwe watjes die er alleen zijn om de portemonnee te spekken.
Ik zou toch een andere naam verzinnen dan "thetruth" want je vertelt behoorlijk wat onzin. Dat er veel uitval is komt ook bij andere clubs voor en heeft niet persé wat te maken met de spelers. Dat revalideren veel tijd kost kan een hoop oorzaken hebben, bijvoorbeeld dat een blessure blijft dwarsliggen en het gewoon veel tijd kost om te herstellen. Daarnaast is "contracteer echte voetballers" ook al onzin, omdat Ajax niet bepaald in een positie zit waarin de club het voor het kiezen heeft wie er aangetrokken kan worden. Als het slecht(er) gaat met een club zijn er nu eenmaal spelers die niet willen komen en zul je het moeten doen met wat je in huis hebt.
wanneer het allemaal niet op rolletjes loopt, zijn voetballers geblesseerd ziek zwak of misselijk. De wedstrijd tegen AZ is er één onder hoogspanning. Volgens mij heeft Ajax al drie jaar niet meer gewonnen met daarbij ook nog een uitschakeling in de beker. Ik hoop dat IItakura kan spelen met Sutalo en Baas als linksback. Verder Taylor die Israëliër met de duurste speler uit de selectie Mokio. Voorin Weghorst Berghuis en Moro. Aardig elftal dacht ik zo. Volgens Opta staat Ajax één plaats te hoog! We gaan het zien dit weekend. Ben ook benieuwd naar Goes versus Weghorst. Ik denk dat Wijndal en Regeer niet gemist gaan worden.
