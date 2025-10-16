Live voetbal

Ajax kan tegen AZ niet beschikken over Wijndal en Regeer, Itakura een vraagteken

Mingus Niesten
16 oktober 2025, 09:41

Ajax zal het zaterdagavond tegen AZ moeten doen zonder Owen Wijndal en Youri Regeer, meldt John Heitinga via de eigen site. Zij hebben nog te veel last van de klachten die ze opliepen in de wedstrijd tegen Olympique Marseille (4-0).

Dat Champions League-duel in Zuid-Frankrijk draaide uit op een nachtmerrie. Binnen de kortste keren stond het Marseille van onder andere Igor Paixão en Pierre Emerick-Aubameyang met 3-0 voor, terwijl Regeer geblesseerd uitviel. Uiteindelijk zorgde Auba vlak na rust ook nog voor de 4-0, wat de eindstand zou zijn. Niet veel later moest ook Wijndal het veld verlaten.

Het is onduidelijk welke klachten zij precies hebben, maar voor hen komt AZ-thuis te vroeg. "Zij zijn er nog niet bij", stelt Heitinga in een interview. Ko Itakura was de afgelopen wedstrijd tegen Sparta (3-3) eveneens niet van de partij, maar zou eventueel kunnen terugkeren zaterdag. Hij trainde dinsdag '75 procent' mee. "We moeten even afwachten wat de reactie is", aldus de trainer.

Ajax hoopt tegen AZ weer te kunnen beschikken over Kasper Dolberg, maar ook dat is nog een vraagteken. Verder zal Oscar Gloukh vermoedelijk in de basis beginnen na zijn goede invalbeurt tegen Sparta, terwijl ook Steven Berghuis weer vanaf het begin kan starten.

Hedwiges Maduro en Dave Vos

Hedwiges Maduro is na komst Fred Grim erg verbaasd over vertrek van Dave Vos bij Ajax

Kaplan onder de indruk van werkwijze Dick Schreuder: 'Ik moet meer rennen dan ik ooit heb gedaan'

Kaplan onder de indruk van werkwijze Dick Schreuder: 'Ik moet meer rennen dan ik ooit heb gedaan'

Ajax is na komst Fred Grim nog niet klaar en wil nieuwe fysiektrainer

Ajax is na komst Fred Grim nog niet klaar en wil nieuwe fysiektrainer

thetruth
81 Reacties
915 Dagen lid
649 Likes
thetruth
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ajax Ajax , wat zijn jullie ziek, het heeft al jaren meer weg van een ziekenhuis dan van een voetbalclub. Er is zo enorm veel uitval, elk pijntje kost weken dan wel maanden revalidatie. Contracteer echte voetballers , die er zin in hebben en geen lauwe watjes die er alleen zijn om de portemonnee te spekken.

Arena
1.181 Reacties
66 Dagen lid
2.711 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik zou toch een andere naam verzinnen dan "thetruth" want je vertelt behoorlijk wat onzin. Dat er veel uitval is komt ook bij andere clubs voor en heeft niet persé wat te maken met de spelers. Dat revalideren veel tijd kost kan een hoop oorzaken hebben, bijvoorbeeld dat een blessure blijft dwarsliggen en het gewoon veel tijd kost om te herstellen. Daarnaast is "contracteer echte voetballers" ook al onzin, omdat Ajax niet bepaald in een positie zit waarin de club het voor het kiezen heeft wie er aangetrokken kan worden. Als het slecht(er) gaat met een club zijn er nu eenmaal spelers die niet willen komen en zul je het moeten doen met wat je in huis hebt.

12deman
564 Reacties
109 Dagen lid
410 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

wanneer het allemaal niet op rolletjes loopt, zijn voetballers geblesseerd ziek zwak of misselijk. De wedstrijd tegen AZ is er één onder hoogspanning. Volgens mij heeft Ajax al drie jaar niet meer gewonnen met daarbij ook nog een uitschakeling in de beker. Ik hoop dat IItakura kan spelen met Sutalo en Baas als linksback. Verder Taylor die Israëliër met de duurste speler uit de selectie Mokio. Voorin Weghorst Berghuis en Moro. Aardig elftal dacht ik zo. Volgens Opta staat Ajax één plaats te hoog! We gaan het zien dit weekend. Ben ook benieuwd naar Goes versus Weghorst. Ik denk dat Wijndal en Regeer niet gemist gaan worden.

Pietjanhendrik
429 Reacties
85 Dagen lid
414 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@arena: als jouw vriendje deschijts onzin uitkraamt heb je er geen moeite mee

CG
2.513 Reacties
814 Dagen lid
13.331 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het blijft écht een bende !!

