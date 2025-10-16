Ajax kan tegen AZ niet beschikken over Wijndal en Regeer, Itakura een vraagteken

Ajax zal het zaterdagavond tegen AZ moeten doen zonder en , meldt John Heitinga via de eigen site. Zij hebben nog te veel last van de klachten die ze opliepen in de wedstrijd tegen Olympique Marseille (4-0).

Dat Champions League-duel in Zuid-Frankrijk draaide uit op een nachtmerrie. Binnen de kortste keren stond het Marseille van onder andere Igor Paixão en Pierre Emerick-Aubameyang met 3-0 voor, terwijl Regeer geblesseerd uitviel. Uiteindelijk zorgde Auba vlak na rust ook nog voor de 4-0, wat de eindstand zou zijn. Niet veel later moest ook Wijndal het veld verlaten.

Het is onduidelijk welke klachten zij precies hebben, maar voor hen komt AZ-thuis te vroeg. "Zij zijn er nog niet bij", stelt Heitinga in een interview. Ko Itakura was de afgelopen wedstrijd tegen Sparta (3-3) eveneens niet van de partij, maar zou eventueel kunnen terugkeren zaterdag. Hij trainde dinsdag '75 procent' mee. "We moeten even afwachten wat de reactie is", aldus de trainer.

Ajax hoopt tegen AZ weer te kunnen beschikken over Kasper Dolberg, maar ook dat is nog een vraagteken. Verder zal Oscar Gloukh vermoedelijk in de basis beginnen na zijn goede invalbeurt tegen Sparta, terwijl ook Steven Berghuis weer vanaf het begin kan starten.