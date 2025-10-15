Live voetbal

Emile Schelvis (Ziggo Sport) uit tijdens Italië - Israël openlijk kritiek op John Heitinga

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Mingus Niesten
15 oktober 2025, 14:40

Emile Schelvis sneert tijdens Italië - Israël (3-0) openlijk naar John Heitinga. De commentator van Ziggo Sport snapt er weinig van dat Oscar Gloukh bij Ajax niet altijd in de basis staat.

Italië was in het Bluenergy Stadium in Udine duidelijk de betere ploeg. La Squadra Azurra heeft een achterstand van drie punten op groepkoploper Noorwegen en lijkt zich te moeten opmaken voor play-offs. Om Israël geen kans te geven op de daarvoor nodige tweede plek, moest er gewonnen worden. Dat lukte op overtuigende wijze.

Israël begon wel sterk aan de wedstrijd, onder aanvoering van Gloukh. Hij bood in de openingsfase al indirect een kans aan Manor Solomon, waar Gianluigi Donnarumma nog redding kon brengen "Zijn ploeg manifesteert zich ook wel, als het ook maar even kan", stelt Schelvis, als de Israëlische bondscoach Ran Ben-Shimon in beeld komt.

"En daar speelt Gloukh, echt waar, een belangrijke rol in. Dat zal ze in Amsterdam deugd doen. Als Heitinga hem nu nog eens vanaf het eerste moment opstelt, wie weet." De 21-jarige aanvallende middenvelder, die Ajax deze zomer voor een kleine vijftien miljoen werd overgenomen, stond dit seizoen pas drie keer in de basis voor de Amsterdammers.

Gloukh bleef tijdens het duel een hoog niveau halen, maar kon uiteindelijk niet voor een doelpunt of assist zorgen. Uiteindelijk scoorde Italië drie keer. Mateo Retegui benutte net voor rust een strafschop, waarna de voormalige Atalanta-spits na rust de 2-0 voor zijn rekening nam. Gianluca Mancini gaf de Italiaanse bezoekers nog een fraai slotstuk: in de 93e minuut maakte hij de 3-0.

4 reacties
CG
2.508 Reacties
813 Dagen lid
13.329 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oscar is wél beter als dat we met z'n allen doen denken !!

descheids
374 Reacties
27 Dagen lid
572 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

schelvis.....nietszeggend journalist van een lokale omroep. die gaan we toch niet serieus nemen?

12deman
555 Reacties
108 Dagen lid
403 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden gewoon opstellen in de basis samen met ik schakel nooit om Berghuis. Dolberg vies van vuile meters alom bekent, vraag effe na bij Anderlecht, in de spits! Klaasen ik kan het niet meer belopen en dan Mokio de duurste speler van Ajax hype hype erbij. Maakt geen klont uit wie je dan nog opstelt maar ik zou voor Gaai Sutalo Wijndal en Pasveer gaan. Helaas moet je dan aan Baas vragen of hij alsjeblieft mee wil doen met dit zooitje. Ben benieuwd hoeveel punten in de CL je gaat pakken lees hoeveel Euro er wordt verdiend na die startpremie van 18,5 mln

descheids
374 Reacties
27 Dagen lid
572 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze krijgen minimaal 30mln. Waarschijnlijk iets meer omdat feijenoord vernederd uitgeschakeld werd dus bepaalde televisiepremies door 2 kunnen delen ipv 3. Toch weer mooi meegenomen die gratis miljoenen dankzij feijenoord.

Oscar Gloukh

Oscar Gloukh
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (1 apr. 2004)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
8
3
2025/2026
Salzburg
0
0
2024/2025
Salzburg
26
10
2023/2024
Salzburg
29
7

