Emile Schelvis (Ziggo Sport) uit tijdens Italië - Israël openlijk kritiek op John Heitinga

Emile Schelvis sneert tijdens Italië - Israël (3-0) openlijk naar John Heitinga. De commentator van Ziggo Sport snapt er weinig van dat bij Ajax niet altijd in de basis staat.

Italië was in het Bluenergy Stadium in Udine duidelijk de betere ploeg. La Squadra Azurra heeft een achterstand van drie punten op groepkoploper Noorwegen en lijkt zich te moeten opmaken voor play-offs. Om Israël geen kans te geven op de daarvoor nodige tweede plek, moest er gewonnen worden. Dat lukte op overtuigende wijze.

Artikel gaat verder onder video

Israël begon wel sterk aan de wedstrijd, onder aanvoering van Gloukh. Hij bood in de openingsfase al indirect een kans aan Manor Solomon, waar Gianluigi Donnarumma nog redding kon brengen "Zijn ploeg manifesteert zich ook wel, als het ook maar even kan", stelt Schelvis, als de Israëlische bondscoach Ran Ben-Shimon in beeld komt.

"En daar speelt Gloukh, echt waar, een belangrijke rol in. Dat zal ze in Amsterdam deugd doen. Als Heitinga hem nu nog eens vanaf het eerste moment opstelt, wie weet." De 21-jarige aanvallende middenvelder, die Ajax deze zomer voor een kleine vijftien miljoen werd overgenomen, stond dit seizoen pas drie keer in de basis voor de Amsterdammers.

Gloukh bleef tijdens het duel een hoog niveau halen, maar kon uiteindelijk niet voor een doelpunt of assist zorgen. Uiteindelijk scoorde Italië drie keer. Mateo Retegui benutte net voor rust een strafschop, waarna de voormalige Atalanta-spits na rust de 2-0 voor zijn rekening nam. Gianluca Mancini gaf de Italiaanse bezoekers nog een fraai slotstuk: in de 93e minuut maakte hij de 3-0.