Live voetbal

Heitinga krijgt Amsterdams herenhuis niet verkocht en verlaagt vraagprijs met bijna half miljoen

Heitinga krijgt Amsterdams herenhuis niet verkocht en verlaagt vraagprijs met bijna half miljoen
Foto: © Imago/Bekende Buren/Realtimes
0 reacties
Niels Hassfeld
15 oktober 2025, 06:25

John Heitinga heeft zijn herenhuis in Amsterdam-Zuid opnieuw in de verkoop gezet, zo weet Bekende Buren. De trainer van Ajax hanteerde een vraagprijs van 4.950.000 euro, maar kreeg zijn huis voor dat bedrag niet verkocht. Nu heeft hij de vraagprijs met 450.000 euro verlaagd naar 4,5 miljoen euro.

Heitinga zette zijn woning in Amsterdam eind februari te koop met een vraagprijs van 4.950.000 euro. De trainer van Ajax betaalde in het verleden 2,7 miljoen euro voor het pand, waar hij een hypotheek van 1,8 miljoen euro op vestigde. Met de verkoop van het huis hoopte Heitinga dus een winst van 2,25 miljoen euro te maken. De trainer wist echter geen serieuze koper te vinden, waarna hij het huis uit de verkoop haalde.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft Heitinga besloten om zijn herenhuis opnieuw in de verkoop te zetten, maar heeft hij de vraagprijs wel flink verlaagd. De trainer van Ajax zakt met 450.000 euro naar een nieuwe vraagprijs van 4,5 miljoen euro. Toch blijft er na een verkoop voor deze vraagprijs nog steeds een mooi bedrag over voor Heitinga. De trainer kan een winst van 1,8 miljoen euro maken.

Nieuwe woning Heitinga

Heitinga wil zijn woning in Amsterdam graag verkopen, aangezien hij inmiddels de sleutels van zijn nieuwe huis heeft. In juni kreeg hij beschikking over de twee-onder-een-kapwoning in Amstelveen. Op dit moment wordt dat pand grondig verbouwd om aan alle wensen van de Ajax-trainer te voldoen.

Foto's herenhuis Heitinga

© Bekende Buren
Huis Heitinga 2
© Bekende Buren
© Bekende Buren
Huis Heitinga 4
© Bekende Buren
Huis Heitinga 5
© Bekende Buren
Huis Heitinga 6
© Bekende Buren
Huis Heitinga 7
© Bekende Buren
Huis Heitinga 8
© Bekende Buren
Huis Heitinga 9
© Bekende Buren
Huis Heitinga 10
© Bekende Buren
Huis Heitinga 11
© Bekende Buren
Huis Heitinga 12
© Bekende Buren

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Spaan baalt van goedkoop vertrek Hlynsson bij Ajax: ‘Kan makkelijk met niveau Frankrijk mee’

Spaan baalt van goedkoop vertrek Hlynsson bij Ajax: ‘Kan makkelijk met niveau Frankrijk mee’

  • Gisteren, 22:48
  • Gisteren, 22:48
Ajax-trainer John Heitinga

Heitinga overtuigd: ‘Fred Grim gaat voor stabiliteit zorgen’

  • Gisteren, 21:02
  • Gisteren, 21:02
Jorthy Mokio en Mitchell van Bergen tijdens Sparta - Ajax

The Guardian zet Eredivisie-spelers Mokio, Nijstad, Steur en Natali bij zestig grootste talenten

  • Gisteren, 19:09
  • Gisteren, 19:09
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel