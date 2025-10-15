John Heitinga heeft zijn herenhuis in Amsterdam-Zuid opnieuw in de verkoop gezet, zo weet Bekende Buren. De trainer van Ajax hanteerde een vraagprijs van 4.950.000 euro, maar kreeg zijn huis voor dat bedrag niet verkocht. Nu heeft hij de vraagprijs met 450.000 euro verlaagd naar 4,5 miljoen euro.

Heitinga zette zijn woning in Amsterdam eind februari te koop met een vraagprijs van 4.950.000 euro. De trainer van Ajax betaalde in het verleden 2,7 miljoen euro voor het pand, waar hij een hypotheek van 1,8 miljoen euro op vestigde. Met de verkoop van het huis hoopte Heitinga dus een winst van 2,25 miljoen euro te maken. De trainer wist echter geen serieuze koper te vinden, waarna hij het huis uit de verkoop haalde.

Inmiddels heeft Heitinga besloten om zijn herenhuis opnieuw in de verkoop te zetten, maar heeft hij de vraagprijs wel flink verlaagd. De trainer van Ajax zakt met 450.000 euro naar een nieuwe vraagprijs van 4,5 miljoen euro. Toch blijft er na een verkoop voor deze vraagprijs nog steeds een mooi bedrag over voor Heitinga. De trainer kan een winst van 1,8 miljoen euro maken.

Nieuwe woning Heitinga

Heitinga wil zijn woning in Amsterdam graag verkopen, aangezien hij inmiddels de sleutels van zijn nieuwe huis heeft. In juni kreeg hij beschikking over de twee-onder-een-kapwoning in Amstelveen. Op dit moment wordt dat pand grondig verbouwd om aan alle wensen van de Ajax-trainer te voldoen.

