Heitinga legt 2,6 miljoen euro neer voor droomaankoop

Het gaat John Heitinga momenteel voor de wind. De oud-verdediger werd onlangs aangesteld als nieuwe trainer van Ajax en inmiddels heeft hij ook de sleutel van zijn nieuwe woning binnen. Die wordt momenteel grondig verbouwd.

Heitinga zal naar verwachting binnenkort in kunnen trekken in de woning die hij vorig jaar in juni al kocht. De kersverse trainer van Ajax kocht destijds een twee-onder-een-kapwoning aan de Amstel in Amstelveen. Daar betaalde hij een bedrag van 2,6 miljoen euro voor en sloot hij een hypotheek van 3,1 miljoen euro af, zo weet Bekendeburen. Overigens staat de huidige woning van Heitinga, een herenhuis in Amsterdam-Zuid, nog altijd te koop.

Inmiddels heeft Heitinga de sleutel van zijn nieuwe woning en is de verbouwing in volle gang bezig. De oefenmeester laat zijn huis, dat een oppervlakte van 279 vierkante meter verdeeld over vier woonverdiepingen heeft, volledig moderniseren en naar smaak aanpassen. Het is nog niet duidelijk wanneer Heitinga in het huis kan intrekken.

De nieuwe woning van Heitinga beschikt over vijf slaapkamer en twee badkamers, een afgesloten keuken en een eigen aanlegsteiger. De tuin, die rondom het huis ligt, is ontworpen door de tuinarchitect Dick Beijer en bevat luxe terrassen, sierlijke bomen en waterpartijen. In het huis heeft Heitinga een kantoorruimte, sportschool en een woonkamer met schitterend uitzicht over de Amstel.

Foto’s van de verbouwing bij Heitinga

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

Foto’s van het huis voor de verbouwing

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen

© Bekendeburen