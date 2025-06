Emanuelson komt met eerste reactie op mogelijk assistentschap bij Ajax

Urby Emanuelson is inderdaad in gesprek met Ajax over een rol als assistent. Dat bevestigt hij in gesprek met Sam van Royen op Ziggo Sport. De analist en trainer geeft echter gelijk aan dat er nog niks zeker is.

Maandag werd de naam van Emanuelson opeens door Voetbal International in verband gebracht met een rol in de staf van de nieuwe Ajax-trainer, John Heitinga. Dinsdag bevestigt de publiekslieveling die geruchten bij Ziggo Sport. "Ik had gehoopt om het nog wat langer geheim te houden. Maar ik ben in gesprek met de club. Er is nog niks zeker, maar we zijn aan het oriënteren over hoe of wat."

Artikel gaat verder onder video

"Ik sta er wel open voor", geeft de oud-voetballer vervolgens aan. Emanuelson, die als analist in Slowakije is voor het EK van Jong Oranje, wil er verder niet veel over kwijt. "Dat is wat ik er op dit moment over kan zeggen."

