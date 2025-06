Ajax zet Dusan Tadic in de wachtkamer: 'Hij moet geduld hebben'

Het is nog allerminst zeker dat terugkeert bij Ajax. De Amsterdammers willen de 36-jarige Serviër dolgraag weer verwelkomen in de Johan Cruijff ArenA. Ajax heeft volgens clubwatcher Mike Verweij echter één probleem: de selectie is te vol én te oud.

Tadic wordt de afgelopen periode meermaals in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax. De 36-jarige Serviër vertrekt deze zomer transfervrij bij Fenerbahçe en kan dus op zoek naar een nieuwe club. Ajax zou hem graag terughalen naar Amsterdam en de aanvaller zou daar zelf ook wel voor open staan, vooral door de terugkeer van John Heitinga als opvolger van Francesco Farioli.

Dat is nog geen uitgemaakte zaak onthult Verweij. "Er is ook nog wat nieuws over Dusan Tadic. Het leek er heel lang op dat hij zou komen. Dat is nog steeds wel een optie, want hij is in beeld en Ajax wil hem eigenlijk wel heel graag halen. Alleen op dit moment is de selectie gewoon nog veel te vol en moet er eerst verjongd worden in plaats van nog verder verouderd", vertelt hij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

"Dus Tadic zal geduld moeten hebben. Ik weet niet of hij dat heeft. Je zag nu ook alweer wat andere clubs opduiken die ook interesse in hem hadden", vervolgt Verweij. Recentelijk werd duidelijk dat Ajax in de strijd om de handtekening van Tadic concurrentie krijgt uit onder meer Griekenland, Servië, België en Saudi-Arabië.

Verweij garandeert echter wel dat Tadic 'zeker een optie' is voor Ajax. "Ik weet zeker dat ze Tadic en Blind heel graag willen halen, maar eerst moet de grote schoonmaak beginnen. Dat schiet nog niet op en dat was ook al voorspeld", zegt de clubwatcher van de Amsterdammers tot besluit.

