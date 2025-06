'Galatasaray mikt na komst Sané op komst van Ajacied van 20 miljoen euro'

De Turkse topclub Galatasaray is nog niet uitgeshopt na de komst van Leroy Sané. De grootmacht uit Turkije wil zich ook dolgraag defensief versterken en de naam van Ajax-verdediger prijkt daarbij bovenaan het verlanglijstje. Naar verluidt verlangen de Amsterdammers een bedrag van zo'n twintig miljoen euro voor de Kroatische rechtspoot.

Sutalo kwam in de zomer van 2023 voor 20,5 miljoen euro over van Dinamo Zagreb. Middels variabelen kon dit bedrag nog oplopen tot 23,5 miljoen euro. In zijn eerste seizoen bij Ajax wist de Kroaat allerminst te overtuigen, maar afgelopen seizoen herpakte de centrale verdediger zich onder trainer Francesco Farioli.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Transfer van Ajax-sterkhouder geen uitgemaakte zaak: 'Ajax is thuis voor mij'

'Het nieuwste target van Galatasaray is Sutalo!", kopt de Turkse krant Haber vol overtuiging. "De transferperikelen gaan door bij Galatasaray. De Turkse club heeft Sané binnen, maar wil nu een centrale verdediger in huis halen. Het management van de club heeft de pijlen nu gericht op Ajax-verdediger Sutalo."

LEES OOK: 'Brian Brobbey ziet overstap naar ambitieuze Serie A-club niet zitten'

Galatasaray heeft wel flink wat concurrentie voor Sutalo, onder meer vanuit Italië en Engeland. "Galatasaray neemt het op tegen Juventus en clubs uit de Premier League. Ajax wil Sutalo graag verkopen en mikt op een transfervergoeding van ruim twintig miljoen euro voor de 25-jarige verdediger", klinkt het. Een officieel bod is nog niet uitgebracht door Cim Bom Bom, verzekeren de Turken.

Sutalo niet bezig met Ajax-vertrek

Sutalo heeft recentelijk laten weten zich niet bezig te houden met een vertrek bij Ajax. ""Ajax is echt een grote club, één van de grootste van Europa. Ik ben tevreden met het aantal minuten dat ik maak, mijn rol, mijn optredens en mijn ontwikkeling, dat is het belangrijkst. Ik ben nu gefocust op de wedstrijden van het nationale team, daarna ga ik op vakantie om mij mentaal op te laden voor het volgende seizoen", sprak hij.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ik zou zomaar mijn hele leven bij Ajax kunnen blijven, dat zou ik niet eens erg vinden' 🔗

👉 Ajax-vertrek wekt grote verbazing: 'Zonde, hij heeft heel veel aanbiedingen afgezegd' 🔗

👉 Heitinga wil Liverpool-speler meenemen naar Ajax 🔗

👉 'Ajax 'blijft aandringen' voor gedroomd target, flink wat concurrentie vanuit LaLiga' 🔗

👉 'Gaaei kan Ajax na twee jaar verlaten, Amsterdammers mikken op miljoenenwinst' 🔗