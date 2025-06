'Gaaei kan Ajax na twee jaar verlaten, Amsterdammers mikken op miljoenenwinst'

kan na twee seizoenen de deur bij Ajax achter zicht dichttrekken. Corriere dello Sport weet te melden dat Lazio serieus geïnteresseerd is in de Deense vleugelverdediger. De Amsterdammers lijken open te staan voor een vertrek van Gaaei, maar verlangen naar verluidt een bedrag van 'minstens' negen miljoen euro.

Sven Mislintat, destijds technisch directeur bij Ajax, haalde Gaaei in de zomer van 2023 naar Ajax. De Amsterdammers betaalden een bedrag van zo'n 4,5 miljoen euro aan Viborg FF voor de 22-jarige rechtsback. Na een teleurstellend eerste jaar bij Ajax, herpakte de 22-jarige rechtsback zich in de Johan Cruijff ArenA en ving hij de afgelopen seizoen na de winterstop het vertrek van Devyne Rensch op.

Na twee jaar kan Gaaei Ajax gaan verlaten. Volgens Corriero dello Sport is Lazio in de zoektocht naar versterking voor de rechtsbackpositie uitgekomen bij de Deen. Momenteel heeft de Italiaanse clubs met Adam Marusic (32) en Elseid Hysaj (31) twee rechtsbacks onder contract staan op leeftijd, waarbij het onduidelijk is of Marusic blijft. Derhalve zou Lazio opzoek zijn naar 'verfrissing' voor die positie.

Naar verluidt verlangt Ajax 'minstens het dubbele' als wat het twee jaar geleden heeft neergeteld voor Gaaei. Dat zou betekenen dat technisch directeur Alex Kroes inzet op een minimale transfersom van negen miljoen euro. De rechtspoot heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2028, waardoor Ajax hoog in de boom kan zitten qua transfersom.

