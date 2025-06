Bijzonder gerucht: 'Sterkhouder mag Ajax gratis verlaten'

mag Ajax deze zomer gratis verlaten, weet The Mirror te melden. De Amsterdammers zouden graag van het hoge salaris van de Brit af willen en nemen dus genoegen met een transfervrij vertrek.

Henderson wordt recentelijk in verband gebracht met Sunderland, de club waar hij zijn carrière begon. Onlangs was hij ook in het Stadium of Light te zien, bij de club die volgend seizoen weer uitkomt in de Premier League.

De Engelse middenvelder drukt met zijn salaris - naar verluidt zo'n 120.000 euro per week, flink op de boekhouding van Ajax. Dat is volgens The Mirror al helemaal het geval omdat de club onlangs bonussen heeft moeten uitdelen aan de selectie, nadat de Champions League werd behaald. De financiële crisis, veroorzaakt door Sven Mislintat, is nog steeds niet afgesloten. Het is overigens onduidelijk welk salaris Sunderland Henderson zou kunnen aanbieden.

Thomas Tuchel, de nieuwe bondscoach van Engeland, heeft overigens laten weten dat Henderson mag dromen van een plek in de WK-selectie in 2026, op voorwaarde dat de middenvelder fit blijft en zijn vorm goed blijft. Zaterdagavond speelt hij ook met Engeland tegen Andorra, als onderdeel van de WK-kwalificatiepoule. Daarin had de Ajacied een basisplaats.

