Kroes krijgt complimenten voor ‘sterke zet’ met Heitinga en Keizer

Aad de Mos vindt de keuze van Alex Kroes en Ajax om John Heitinga en Marcel Keizer aan te stellen als trainers uitstekend, zo stelt hij in de podcast Twee Viertje met Aad. De voormalig trainer van de Amsterdammers denkt dat het heel belangrijk is om voor een Nederlandse trainer te kiezen bij Ajax.

Ajax lijkt na het vertrek van Francesco Farioli te kiezen voor het duo Heitinga en Keizer. “Ze hebben geleerd van een buitenlandse trainer”, stelt De Mos daarover. “Hollandse trainers hebben toch een gevoel voor Ajax. Dat moet je hebben, want dat is uniek en dat moeten ze ook uniek laten blijven. Dat kan alleen maar met mensen die dat gevoel als speler of coach bij Ajax hebben gehad. Ik denk dat het heel goed is dat men gedacht heeft aan Hollandse namen.” Onder meer de namen van Michael Reiziger, Paul Simonis en Erik ten Hag passeerden de revue, zij maakten allen een andere keuze.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Ajax kan spectaculaire terugkeer vergeten na aanbieding uit LaLiga’

“Nu zijn ze uitgekomen bij een duo dat al eerder heeft samengewerkt”, doelt De Mos op het seizoen 2016/17. Destijds was Keizer hoofdtrainer van Jong Ajax, met Heitinga als assistent. “Van Marcel Keizer denk ik dat hij het wel in zijn vingers heeft zitten. Voor Johnny Heitinga is het een uitgelezen kans om Ajax te laten zien dat zij het fout hebben gedaan.” De oud-verdediger nam in januari 2023 het stokje over van Alfred Schreuder, maar in de zomer besloot Ajax niet met hem door te gaan. In plaats daarvan werd Maurice Steijn aangesteld.

Heitinga en Keizer kunnen zich ‘revancheren’

De Mos denkt dat de keuze van Ajax voor Heitinga en Keizer heel weloverwogen is gemaakt. “Als je het zoals Ten Hag goed gedaan hebt, moet je niet terugkomen”, legt hij uit. Voor Heitinga en Keizer geldt dat niet, want die presteerden ‘in de ogen van de buitenwacht’ juist ‘slecht’. “Ook al is het intern misschien perfect gegaan. Ajax gaat nu door de knieën om te laten zien dat ze het verkeerd gezien hebben bij het ontslag van beide coaches.”

LEES OOK: Dreun na dreun voor Francesco Farioli

“Dit is de beste optie voor Ajax”, gaat De Mos verder. Vervolgens neemt hij zijn eigen carrière als voorbeeld. “Ik zat vijf jaar bij Ajax en werd ten onrechte weggestuurd. Daarna kan je je alleen maar revancheren.” Dat deed de trainer door in 1988 de finale van de Europacup II met Mechelen van Ajax te winnen. “Het is een sterke zet van Ajax en Kroes om door te pakken met Heitinga en Keizer. Voor Kroes is het ook interessant om met die twee aan de slag te gaan en samen Ajax het voetbal te laten schenken dat het publiek wenst.”

Vind jij dat John Heitinga en Marcel Keizer samen de juiste keuze zijn voor Ajax? Laden... 68.7% Ja, ze passen perfect bij Ajax 14.8% Nee, Ajax moet voor iemand anders kiezen 16.5% Twijfel, het kan beide kanten op 115 stemmen

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax besluit koopoptie niet te lichten en zwaait huurling uit' 🔗

👉 Weghorst laat van zich horen en heeft krachtige boodschap voor Ajax-supporters 🔗

👉 Farioli compleet verrast: ‘Hij wist aan het begin niet of hij mij erbij wilde hebben’ 🔗

👉 Kenneth Taylor heeft één woord nodig voor het vertrek van Farioli 🔗

👉 Ajax-supporters belonen eigen speler voor indrukwekkende transformatie 🔗