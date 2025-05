‘Ajax kan spectaculaire terugkeer vergeten na aanbieding uit LaLiga’

Ajax lijkt de spectaculaire terugkeer van uit het hoofd te moeten zetten. De Deense middenvelder heeft volgens FotbollDirekt namelijk een aanbieding van RCD Mallorca op zak hebben. Het salaris van Eriksen zou nog wel een obstakel kunnen vormen voor de nummer tien van Spanje.

Een terugkeer van Eriksen naar Amsterdam is de afgelopen jaren wel vaker het onderwerp van gesprek geweest. Zo zou de Deen afgelopen zomer nog in beeld zijn geweest, maar besloot hij uiteindelijk om Manchester United trouw te blijven. Deze zomer loopt zijn contract op Old Trafford af en heeft de club besloten dat dit niet zal worden verlengd. Daardoor kan Eriksen transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

Nadat Ajax afgelopen zomer een poging waagde voor Eriksen, hield de middenvelder in maart in gesprek met Tipsbladet de deur open voor een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA. Directeur voetbalzaken Marijn Beuker werd hier later in de maand mee geconfronteerd, waarna hij aangaf dat Eriksen ‘altijd een optie’ is. Nu lijkt het er toch sterk op dat een nieuwe Amsterdamse periode er voor de Deen niet van gaat komen.

Salaris kan struikelblok vormen

Volgens FotbollDirekt heeft hij namelijk een aanbieding op zak van RCD Mallorca, waardoor Eriksen actief kan blijven in een Europese topcompetitie. Toch is het nog afwachten of het financiële plaatje klopt; het salaris van de 142-voudig international zou namelijk nog een struikelblok kunnen vormen. Mocht Eriksen het aanbod accepteren, zal Ajax een streep moeten zetten door de terugkeer van één oudgediende. Daley Blind en Dusan Tadic zijn dan nog wel in beeld om terug te keren.

