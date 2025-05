Twee transfers aanstaande tussen Ajax en Feyenoord

Ajax en Feyenoord lijken een speler weg te plukken uit elkaars jeugdopleiding. Volgens onder meer Ajax Showtime maakt de veertienjarige middenvelder Milan Verhoeven de overstap van Rotterdam naar Amsterdam, terwijl middenvelder Mees Arens de omgekeerde weg gaat bewandelen.

Verhoeven speelt bij Feyenoord in de Onder 15, een lichting ouder dan zijn oorspronkelijke lichting. Hij wordt gezien als een groot talent: Verhoeven is een creatieve middenvelder annex buitenspeler die wordt geroemd om zijn techniek in balbezit. Hij kon volgend seizoen aansluiten bij Feyenoord Onder 16, maar gaat in plaats daarvan waarschijnlijk naar Ajax Onder 15.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Ajax Showtime gaat Arens, die wordt beschreven als een 'felle middenvelder', juist van Ajax naar Feyenoord, waar hij terechtkomt in de Onder 16. De twee topclubs plukken vaker talenten weg uit elkaars jeugdopleiding. In de zomer van 2024 verkozen Nick de Koning, Tim de Koning en Jivayno Zinhagel een vertrek naar Feyenoord boven een langer verblijf bij Ajax.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax besluit koopoptie niet te lichten en zwaait huurling uit' 🔗

👉 Weghorst laat van zich horen en heeft krachtige boodschap voor Ajax-supporters 🔗

👉 Farioli compleet verrast: ‘Hij wist aan het begin niet of hij mij erbij wilde hebben’ 🔗

👉 Kenneth Taylor heeft één woord nodig voor het vertrek van Farioli 🔗

👉 Ajax-supporters belonen eigen speler voor indrukwekkende transformatie 🔗