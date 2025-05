Ajax-supporters belonen eigen speler voor indrukwekkende transformatie

Waar vorig jaar nog regelmatig het mikpunt van kritiek was, heeft hij zich in het voorbije seizoen onder Francesco Farioli ontpopt tot absolute sterkhouder bij Ajax. Volgens de supporters van de nummer twee van Nederland was hij zelfs de beste Ajacied. Zij hebben de middenvelder dan ook gekozen tot Speler van het Jaar. , die evenals Taylor kan terugkijken op een sterk seizoen, heeft de prijs voor Talent van het Jaar ontvangen.

Taylor brak in de slotfase van het seizoen 2021/22 door in de hoofdmacht van Ajax. De club zag na dat seizoen Ryan Gravenberch vertrekken, maar besloot - mede vanwege de ontwikkeling van Taylor - geen vervanger aan te trekken. Taylor betaalde het vertrouwen van de club terug met goede optredens en speelde zich zelfs in de selectie van het Nederlands elftal voor het WK in Qatar. De middenvelder slaagde er echter niet in de goede lijn door te trekken. In het seizoen 2023/24 moest hij het regelmatig ontgelden. Zo werd Taylor in een aantal thuiswedstrijden uitgefloten door een deel van het Ajax-publiek.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kenneth Taylor heeft na 'het kutste wat er is' contact met Daley Blind

De Alkmaarder gaf de strijd echter niet op en vocht zich onder Farioli terug. De Italiaan maakte van de middenvelder een belangrijke pion in zijn elftal. Taylor voelde het vertrouwen van Farioli en ging er duidelijk beter van spelen. Hij kwam in het voorbije seizoen uiteindelijk tot 52 wedstrijden, waarin hij vijftien keer trefzeker was en acht assists verzorgde. In de Eredivisie stopte de teller bij negen doelpunten. Alleen Wout Weghorst wist in competitieverband vaker te scoren dan Taylor. De vijfvoudig international is mogelijk bezig aan zijn laatste weken als speler van Ajax. Hij werd vorig jaar al in verband gebracht met een overstap naar Napoli. De koploper van Italië heeft naar verluidt nog altijd oren naar zijn komst.

Mocht Taylor deze zomer inderdaad vertrekken bij Ajax, doet hij dat met twee landstitels en één KNVB-beker op zak. De middenvelder kon niet voorkomen dat Ajax de afgelopen weken een voorsprong van negen punten op PSV uit handen gaf en daarmee het kampioenschap verspeelde, maar dat lijken de supporters hem niet kwalijk te nemen. Ajax maakt woensdagmorgen bekend dat Taylor door de supporters is gekozen tot Speler van het Jaar. Een fraaie beloning voor de 23-jarige middenvelder. “Het is heel mooi. Ik speel nu natuurlijk vijftien jaar bij de club. Het is echt een mooi moment. Je kijkt als jonge speler altijd naar het eerste en dan zie je altijd spelers deze prijs pakken. Nu ik de prijs zelf pak, is dat wel een heel mooi moment”, reageert Taylor.

Talent van het Jaar

De supporters van Ajax hebben ook genoten van Baas. De linksbenige verdediger kwam in het seizoen 2023/24 nog op huurbasis uit voor NEC en leek afgelopen zomer definitief op zoek te moeten naar een nieuwe werkgever. Farioli gaf Baas echter een kans in de voorbereiding en die greep hij met beide handen aan. Baas speelde zich in de basiself van Farioli en gaf zijn plekje centraal achterin niet meer weg. Helaas voor Ajax en Baas raakte hij op 30 maart in de topper tegen PSV geblesseerd aan een lies, waardoor hij in het restant van het seizoen niet meer in actie kwam. De linkspoot werd gemist door zijn ploeg, die zonder Baas twaalf doelpunten incasseerde.

Kenneth Taylor has been named Ajax's Player of the Year for the 2024/2025 season. Chosen by the fans! ♥️ pic.twitter.com/GLn1HUmq9z — AFC Ajax (@AFCAjax) May 21, 2025 Describe his development in one word…📈 pic.twitter.com/K3eTc75GNr — AFC Ajax (@AFCAjax) May 21, 2025

