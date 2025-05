'Napoli wil Ajax-sterkhouder voor 20 miljoen losweken'

staat volgens de Italiaanse website Tuttomercatoweb in de belangstelling van Napoli. De Alkmaarder is overigens niet de enige Eredivisie-speler die in verband wordt gebracht met de huidige koploper van de Serie A.

Taylor, vandaag (16 mei) 23 geworden, heeft zich in de afgelopen jaren opgewerkt tot een belangrijke speler voor Ajax. De middenvelder maakte zijn debuut in 2020 en heeft inmiddels 164 wedstrijden voor de club gespeeld, waarin hij 34 keer scoorde en 23 assists afleverde. De vijfvoudig international van het Nederlands elftal valt dit seizoen meer dan ooit positief op en is genomineerd voor Speler van het Jaar van de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Aanklager start vooronderzoek naar Ajax-speler na ongeregeldheden in Groningen

De prestaties van Taylor zijn ook in Napoli niet onopgemerkt gebleven. Volgens Tuttomercatoweb hadden I Partenopei al in de winter interesse, maar werd toch de voorkeur gegeven aan huidige middenvelder Philip Billing. De Italiaanse nieuwssite meldt dat Taylor zo’n twintig miljoen euro moet kosten en dat hij een ‘meer dan betaalbaar’ salaris opstrijkt.

Taylor is niet de enige Ajacied die in de belangstelling staat van Napoli. Ook buitenspeler Mika Godts mag zich verheugen op een mogelijke transfer naar Zuid-Italië, volgens journalist Orazio Accomando. Ook Igor Paixão en Noa Lang zouden Napolitaanse interesse genieten.

