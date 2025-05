Ajax ontvangt open sollicitatie voor terugkeer van uitblinkende aanvaller

hoopt in de toekomst terug te keren bij Ajax. Dat vertelt de vleugelaanvaller van NEC in gesprek met de Gelderlander. De 22-jarige Hansen was afgelopen zondag in de Johan Cruijff Cruijf ArenA trefzeker tegen de Amsterdammers en gaf de club daarmee een enorme dreun in de titelrace in de Eredivisie.

Hansen doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar vertrok in de zomer van 2023 transfervrij naar NEC. Afgelopen weekend was de buitenspeler mede verantwoordelijk voor de 0-3 van de Amsterdammers tegen de Nijmegenaren. "Dit is natuurlijk niet lekker voor Ajax, maar het was een belangrijke wedstrijd voor ons”, aldus Hansen. "Het doet me zeker iets dat ik hier scoor. Ik ben niet lekker weggegaan bij Ajax. Er zijn een paar dingen gebeurd. Die houd ik liever voor mezelf, maar het was destijds wel bepalend voor mijn carrière. Maar goed, ik geloof in Gods wil."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Vader en zoon die het lot van Ajax bepalen, wat een verhaal zou dat zijn'

Na zijn treffer was Hansen door het dolle heen en rende hij, na het maken van een handgebaar, richting de cornervlag. "Veel mensen denken dat ik provocerend ging juichen richting Ajax, maar het had meer met mezelf te maken, omdat ik er de laatste weken niet lekker in zat. Natuurlijk dacht ik ook even aan mijn verleden hier, maar ik heb geen last van rancune", benadrukt hij.

Hansen doorliep dus de jeugdopleiding, maar wist niet door te breken bij Ajax. De rechtspoot, die bij NEC nog een contract tot medio 2027 heeft, hoopt in de toekomst alsnog het Ajax-shirt te dragen. "Ajax is nog steeds mijn cluppie, ik blijf een Ajacied en ik hoop ooit terug te keren bij Ajax”, doet hij een open sollicitatie.

LEES OOK: Ajax-supporters zijn druk aan het appen en richten zich tot twee mogelijke hoofdrolspelers

Hansen staat open voor transfer

De kans is wel groot dat Hansen komende zomer de deur achter zich dicht trekt bij NEC. Afgelopen winter was de rechtsbuiten vlak bij een transfer naar het Franse RC lens. "Die transfer leek rond, maar ging op het laatste moment niet door. Ik vond het best wel lastig om dat een plekje te geven, want het was de eerste keer dat ik zoiets meemaakte. Ik wil dit seizoen zo goed mogelijk afsluiten met NEC en daarna sta ik open voor een vertrek. Ik denk ook dat Carlos (Aalbers, technisch directeur, red.) wat centjes aan mij wil verdienen."

Hansen heeft dus nog een tweejarig contract bij NEC, waardoor de Gelderse club een sterke onderhandelingspositie heeft. Wat de middenvelder moet kosten is alleen niet bekend. "In Nederland kunnen alleen de top drie clubs me halen vanwege mijn marktwaarde", liet Hansen vorige maand weten in gesprek met Mee Met Oranje.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Berghuis zwaar gefrustreerd: dit roept hij naar de grensrechter🔗

👉 Brein van Champions League-finalist 'nam Ajax niet serieus' 🔗

👉 Ajax heeft duidelijk plan met aanvoerder: nieuw contract en verhuur 🔗

👉 Nu laat ook een teamgenoot zich uit over Brian Brobbey én Wout Weghorst 🔗

👉 Ajax-icoon is boos en sluit terugkeer uit: 'Nu is het te laat' 🔗