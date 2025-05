'Vader en zoon die het lot van Ajax bepalen, wat een verhaal zou dat zijn'

Ajax speelt woensdagavond de lastige uitwedstrijd tegen FC Groningen en vier dagen later wacht het thuisduel met FC Twente. Beide wedstrijden lijken drie punten op te moeten leveren, willen de Amsterdammers na speelronde 34 de landstitel in ontvangst kunnen nemen. De familie Steijn zou nog een grote rol kunnen spelen in de titelstrijd. Maurice Steijn staat zondag met ‘zijn’ Sparta tegenover PSV, terwijl zijn zoon op hetzelfde moment met FC Twente aantreedt in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax verbaasde vriend en vijand door na het seizoen 2022/23 Maurice Steijn aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. De Hagenaar had Sparta naar een knappe zesde plaats geloodst in de Eredivisie en zich op een haar na geplaatst voor Europees voetbal, maar hij werd niet meteen gezien als de man die Ajax er na een teleurstellend jaar bovenop helpen. Het huwelijk tussen Ajax en Steijn werd een nachtmerrie. De trainer kon al snel niet meer door één deur met technisch directeur Sven Mislintat, die volledig zijn eigen gang ging en lak had aan de wensen van Steijn. Hij stelde een selectie samen die Steijn niet aan de praat wist te krijgen, met dramatische resultaten tot gevolg.

Ajax nam na een paar maanden al afscheid van Steijn. Hij zat vervolgens een jaar zonder club, alvorens in het afgelopen najaar terug te keren bij Sparta. Met de Rotterdammers stond hij al tweemaal tegenover zijn oude club. Op Het Kasteel trok Ajax nog aan het langste eind (0-2), maar in de thuiswedstrijd op 27 april liet het dure punten liggen in de titelstrijd (1-1). Steijn kan zondag opnieuw een rol van betekenis spelen in de titelstrijd. Sparta neemt het in de laatste speelronde op tegen PSV. Op hetzelfde moment trapt Ajax in de Johan Cruijff ArenA af tegen FC Twente, waar Sem Steijn bezig is aan zijn laatste weken. De aanvallende middenvelder maakt na dit seizoen de overstap naar Feyenoord.

Sem Steijn kan de supporters van zijn nieuwe club al aan het lachen brengen door Ajax een klap uit te delen in de titelstrijd. “Het kan ook heel goed hún weekeinde worden”, zo schrijft Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad over de familie Steijn. “Vader en zoon die het lot van Ajax bepalen, wat een verhaal zou dát zijn. Zondag speelt Maurice met Sparta tegen PSV, Sem is met FC Twente op bezoek in de ArenA. Hoe dan ook wordt Sem uitgerekend in Amsterdam de eerste middenvelder als topscorer van de Eredivisie sinds Ajax-icoon Jari Litmanen. Steijn kan die eretitel niet meer ontgaan. Hij staat een straatlengte voor in het klassement”, zo klinkt het. Steijn weet al hoe het is om te scoren tegen Ajax. Dat deed hij vooralsnog eenmaal, vorig seizoen tijdens FC Twente - Ajax, toen zijn vader nog voor de groep stond bij de Amsterdammers.

Hlynsson en het verhaal van Vertonghen

Wijffels wijst in hetzelfde artikel op nóg meer dwarsverbanden in de laatste speelronde. “Sparta is ook de club van Kristian Hlynsson. Althans, hij speelt er als huurling van Ajax. Zondag kan de 21-jarige IJslander zijn eigenlijke broodheer dus helpen”, zo klinkt het. Wijffels weet als geen ander dat huurlingen in het verleden al een rol speelden in de ontknoping van het seizoen. Kees Luijckx speelde in 2007 met Excelsior tegen AZ, dat hem had verhuurd aan de Kralingers. AZ had zich bij een zege gekroond tot landskampioen, maar Excelsior - met Luijckx als basisspeler - won met 3-2. Het verhaal van Jan Vertonghen is volgens Wijffels echter het ‘meest opzienbarende voorbeeld’.

“De Belg was nog een tiener toen hij ooit door Ajax werd gestald bij RKC en vervolgens met die club Ajax dwars zat in de titelrace. Ajax moest op bezoek in Waalwijk en Vertonghen speelde de pannen van het dak. Hij scoorde ook die dag, de 2-2, waarna Ajax kort daarop de titel misliep in de historische laatste speelronde van 2007 met AZ en PSV”, weet Wijffels nog. “Na de 2-2 tegen RKC schold Ajax-trainer Henk ten Cate Vertonghen langs het veld de huid vol. ‘Ik wil je nooit meer zien. Dit doe je niet tegenover je club’, brieste Ten Hag. Eén van zijn assistenten smeet er nog wat schuttingtaal achteraan.”

