Opmerkelijke ontvangst van Maurice Steijn bij Ajax

Maurice Steijn is zondagmiddag terug in de Johan Cruijff ArenA, wanneer hij het met zijn Sparta Rotterdam opneemt tegen Ajax. De voormalig trainer van de Amsterdammers is blij om terug te zijn in Amsterdam, ondanks zijn ontslag anderhalf jaar geleden.

Steijn werd in de zomer van 2023 aangesteld als hoofdtrainer van Ajax. Het werd een horrorhuwelijk: na elf officiële wedstrijden, met daarin 5 nederlagen en liefst 22 tegentreffers, werd hij op 23 oktober 2023 ontslagen door de Amsterdammers. Steijn zat ruim een jaar zonder club, maar trad afgelopen november in dienst bij Sparta.

Met Sparta keert hij zondag terug bij Ajax. De ontvangst van Steijn in de Johan Cruijff ArenA verliep uiterst vriendelijk, zo constateert Cristian Willaert. De verslaggever van ESPN spreekt kort voor de aftrap met Steijn. “Ik heb hem een beetje in de gaten gehouden toen hij hier binnenkwam. Hij was veel aan het praten met mensen in Ajax-pakken en Ajax-trainingspakken”, aldus Willaert, die zich vervolgt tot Steijn richt: “Die vriendelijkheid is er wel, volgens mij. Voelt dat ook zo voor jou?”

“Jazeker”, beaamt Steijn. “Dat was ook al in de thuiswedstrijd zo. Nu kom ik voor het eerst terug als coach van een andere ploeg. Wat ik al eerder heb gezegd: ik heb hier met heel veel mensen heel fijn gewerkt: van directie tot stafleden en spelers. Het is altijd fijn om elkaar weer te zien”, aldus de oefenmeester.

