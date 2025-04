Hans Kraay junior spot opvolger van Kenneth Taylor in Eredivisie

Hans Kraay junior ziet in de opvolger van bij Ajax. De analist vindt dat de middenvelder van FC Groningen goed genoeg is om komende zomer de overstap te maken naar de Johan Cruijff ArenA.

"Taylor gaat ongetwijfeld weg bij Ajax. Die is ongelooflijk box-to-box geworden onder Farioli. Ik denk ook dat hij in Engeland geruisloos mee kan. Er is al de interesse uit Italië en Spanje. Dan zit je een beetje te denken van: wie zou hem moeten opvolgen? Hebben wij in Nederland zo'n speler. Ik hoorde Van der Gijp en Van Hanegem afgelopen zeggen dat Valente goed genoeg voor Feyenoord en Ajax is, en ik denk inderdaad dat hij goed genoeg voor Ajax is."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Nijland verwacht toptransfer bij FC Groningen: 'Kan niet uitblijven'

Valente speelt bij FC Groningen voornamelijk als nummer 10 of als hangende linksbuiten, maar zou bij Ajax prima op '8' uit de voetben kunnen. "Hij is technisch goed, brutaal aan de bal, heeft een goede dribbel en steekpass. Hij heeft net als Taylor diepgang, is fit en is gretig. Zijn techniek is heel fijn en goed. Ik denk dat hij zomaar de opvolger van Taylor kan worden. Ik vind het een heel goede voetballer."

LEES OOK: Belgische topclub gaat strijd aan met Feyenoord en Ajax om Valente

Tafelgenoot Aad de Mos is wat voorzichter inzake Valente. "Het is een jongen met heel veel mogelijkheden, maar ik zou het EK (Onder 21, red.) afwachten", haakt de oud-trainer van onder meer Ajax en PSV in. "Daarnaast komen er bij Ajax jongens door vanuit de eigen jeugd, dus het kan een blokkade zijn voor jonge spelers. Maar het is een jongen met heel veel potentie", besluit hij positief over de 21-jarige Valente.

Hans Kraay jr. ziet de opvolger van Kenneth Taylor in de Eredivisie rondlopen 🟢



"Hij is technisch goed, brutaal aan de bal, heeft een goede dribbel én steekpass"#GoedemorgenEredivisie — ESPN NL (@ESPNnl) April 27, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Mohammed Nouri emotioneel: 'Ik heb Abdelhak nooit zo blij gezien, ongelooflijk' 🔗

👉 Di Marzio: Farioli heeft één grote droom bij Ajax 🔗

👉 Brian Laudrup voorspelt spectaculaire Ajax-transfer 🔗

👉 Familie Huntelaar ‘ontplofte’ tijdens gesprek met Feyenoord 🔗

👉 Ex-sterspeler van Ajax haast onherkenbaar geworden: 'Niet normaal!' 🔗