Belgische topclub gaat strijd aan met Feyenoord en Ajax om Valente

is in beeld bij Anderlecht om het middenveld te versterken, zo weet Het Laatste Nieuws. De Brusselse topclub zal in dat geval de concurrentie aan moeten gaan met Ajax en Feyenoord voor de diensten van de middenvelder van FC Groningen.

Valente laat dit seizoen bij Groningen zien over veel potentie te beschikken. Niet voor niks kan de Nederlander met Italiaanse roots daarom op veel belangstelling rekenen. In Nederland zouden zowel Feyenoord als Ajax de 21-jarige op de korrel hebben, terwijl hij zelf ook de droom heeft om bij een van de clubs uit de traditionele top drie te spelen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord-target opgehemeld in Studio Voetbal: 'Heerlijk, hij heeft wat weg van Rui Costa'

Toch is een langer verblijf in de Eredivisie niet de enige mogelijkheid voor Valente, zo weet de Belgische krant. De aanvallende middenvelder is namelijk in beeld bij Anderlecht om de selectie te versterken. Mocht Valente voor Paars-wit kiezen, wordt hij al de derde zomeraanwinst.

LEES OOK: Jans acht Eredivisie-smaakmaker onhaalbaar voor FC Utrecht: ‘Hij is te goed voor ons’

Hatenboer

Naast Mihajlo Cvetkovic wist Anderlecht zich ook al van de diensten van een andere Nederlandse middenvelder te verzekeren: Cedric Hatenboer. De jongeling werd in januari al overgenomen van Excelsior, maar maakt het seizoen op huurbasis af in Rotterdam. Daarmee troefden de Belgen ook al twee Nederlandse topclubs af: Feyenoord en PSV grepen mis.

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Scheidsrechter Oostrom krijgt stevig verwijt, schorsing dreigt 🔗

👉 Kieft: 'Ajax, Feyenoord en PSV zullen niet bij hem op de stoep staan' 🔗

👉 Van Hanegem pleit voor keiharde ingreep bij Ajax: 'Op dit moment gewoon beter' 🔗

👉 Ingewijden onthullen waarom Feyenoord Sem Steijn nú wil halen 🔗

👉 Luuk de Jong sluit spectaculaire terugkeer uit: 'Zeker niet volgend seizoen'🔗