Jans acht Eredivisie-smaakmaker onhaalbaar voor FC Utrecht: ‘Hij is te goed voor ons’

Ron Jans acht onhaalbaar voor FC Utrecht. De trainer van de Domstedelingen is gecharmeerd van de kwaliteiten van de jongeling van FC Groningen, maar verwacht niet dat hij haalbaar is.

Jans is zondagavond te gast in Studio Voetbal. De eveneens aanwezige Arno Vermeulen merkt op dat Valente ‘in de media aan FC Utrecht werd gekoppeld’. Volgens Jans heeft FC Utrecht nog niet met de aanvallende middenvelder annex vleugelspeler van FC Groningen gesproken.

Jans geeft desgevraagd aan dat Valente ‘een hele goede speler is’. “Maar je moet ook realistisch zijn: ik denk dat Valente als je kijkt naar de transfersom en zijn potentie misschien nog wel een stapje hoger dan FC Utrecht aan kan.”

Jans ‘heeft geen idee wat Valente moet kosten’. “Ik ben trainer. Ik ben heel slecht met financiën.” Presentator Sjoerd van Ramshorst stipt aan dat de Nederlands jeugdinternational nog een lang contract heeft bij FC Groningen, tot de zomer van 2028. “Tien miljoen”, roept Theo Janssen. Volgens Janssen is een transfersom van vijf miljoen euro realistisch voor FC Groningen, maar ‘moeten ze gaan voor tien miljoen’.

Vermeulen gelooft echter niet in een dergelijke transfersom voor Valente. “Nee, nee, nee. Zelfs dat is natuurlijk op dit moment best veel eerlijk gezegd, vijf miljoen, voor een speler die één jaar ervaring heeft in de Eredivisie.” Janssen: “Hij is hartstikke jong en heeft echt heel veel potentie.”

