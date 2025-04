Opmerkelijk: Ron Jans tipt speler van NEC voor Nederlands elftal

Ron Jans tipt voor het Nederlands elftal. De trainer van FC Utrecht geeft zondagavond in Studio Voetbal hoog op over de 22-jarige doelman van NEC.

Jans breekt zondagavond een lans voor Roefs. “Hij werd toevallig gisteren gelinkt aan PSV”, leidt de oefenmeester zijn verhaal in. “Hij is de keeper van Jong Oranje, straalt een enorme rust uit en heeft een mooie lengte (1,93 meter, red.). Ik denk dat er nog rek in die jongen zit en dat hij ooit misschien in de selectie van het Nederlands elftal zou kunnen komen.”

LEES OOK: Opvallende naam genoemd als opvolger Benítez bij PSV: 'Hij staat er bij de technische staf heel goed op'

“Misschien leg ik nu iets te veel druk op deze jongen, maar ik vind het echt een heel goede keeper”, aldus Jans. De trainer van FC Utrecht vervolgt: “Wij moesten vorig seizoen uit naar NEC. Cillessen was toen geblesseerd. Ene Robin Roefs stond toen voor het eerst in het doel. Die pakte alles!” Utrecht verloor vorig seizoen bij het Eredivisie-debuut van Roefs met 3-0 van NEC.

“De momenten die ik van hem gezien heb, zijn gewoon oké”, zegt analist Theo Janssen desgevraagd over Roefs. “Het is bij NEC natuurlijk wel iets anders keepen dan bij een topclub, waar er iets meer druk is. Maar bij NEC hebben ze op de een of andere manier toch altijd goede keepers. Bij Vitesse hebben we ook een aantal keepers gehad die uit Nijmegen kwamen. Ze hebben altijd goede keepers”, refereert de clubicoon van Vitesse aan onder anderen Piet Velthuizen en Eloy Room.

Zie jij Robin Roefs ooit het Nederlands elftal halen? Laden... 66.7% Ja 33.3% Nee 15 stemmen

