Opvallende naam genoemd als opvolger Benítez bij PSV: 'Hij staat er bij de technische staf heel goed op'

PSV moet deze zomer op zoek naar een nieuwe eerste doelman, nu duidelijk is dat de deur in Eindhoven aan het einde van het seizoen achter zich dicht gaat trekken. Volgens het Eindhovens Dagblad circuleren zes namen in het geruchtencircuit, waaronder een opvallende: .

Benítez is bezig aan zijn derde seizoen bij PSV, waar hij beschikt over een aflopend contract. De club deed de afgelopen tijd meerdere pogingen om de enkelvoudig Argentijns international langer aan zich te binden, maar die zijn tevergeefs gebleken. Gisteren (woensdag) werd duidelijk dat Benítez komende zomer transfervrij gaat vertrekken.

Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schrijft dat de fans van PSV mogelijk nog wel even geduld moeten hebben voordat er een nieuwe keeper wordt gepresenteerd. De journalist verwijst naar het feit dat Yvon Mvogo in 2020 pas in augustus werd aangetrokken en dat Benítez zelf eind juni binnen was. Elfrink noemt zes namen die in de wandelgangen rondgaan: "In het geruchtencircuit klinken de namen van bijvoorbeeld Nick Olij (Sparta), Marco Bizot (Brest), Mark Flekken (Brentford), Maduka Okoye (Udinese), Etienne Vaessen (FC Groningen) en zelfs die van Joël Drommel."

Drommel werd in 2021 voor 3,5 miljoen euro door PSV overgenomen van FC Twente, maar raakte zijn basisplaats kwijt aan eerder genoemde Mvogo. De afgelopen twee seizoenen was hij tweede keus achter Benítez en was hij alleen in bekerwedstrijden verzekerd van een basisplaats. Hoewel de algehele verwachting is dat Drommel deze zomer óók gaat vertrekken, zou hij dus eveneens een kandidaat zijn om Benítez op te volgen. "De huidige tweede doelman van PSV staat er bij de technische staf heel goed op, omdat hij in het meevoetballen een hoog niveau kan halen", weet Elfrink.

'Ook 22-jarige Eredivisiekeeper in beeld bij PSV'

Transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) voegt nóg een naam toe aan de lijst met mogelijke opvolgers voor Benítez bij PSV. De Eindhovenaren zouden namelijk 'gecharmeerd zijn geraakt' van Robin Roefs, de 22-jarige eerste keeper van NEC. De viervoudig international van Jong Oranje ligt bij zijn huidige werkgever nog vast tot medio 2028.

