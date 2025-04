Nog nooit eerder vertoond gedrag Peter Bosz gespot, dat gelijk teleurstelling wekt

Theo Janssen snapt totaal niet waarom Peter Bosz na afloop van FC Groningen - PSV (1-3) zó blij was. De oefenmeester had een week eerder de kans op titelprolongatie in rook zien opvliegen door te verliezen van Ajax en oogde nu wel heel opgelucht.

PSV was voor de winterstop de te kloppen ploeg in de Eredivisie en volgens de wedkantoren en veel fans en analisten waren de Eindhovenaren al praktisch kampioen. Na de winter stortte de ploeg van Bosz echter als een kaartenhuis in elkaar en na de verliespartij in Amsterdam van een week geleden lijkt PSV zich te moeten focussen op de tweede plek. Dat is een pijnlijke constatering, zeker aangezien de Brabanders op papier de beste ploeg van Nederland hebben.

Theo Janssen denkt dan ook dat PSV met een vervelend gevoel zal terugkijken op dit seizoen, zo vertelt hij bij Rondo op Ziggo Sport. "Als zij de komende wedstrijden overtuigend winnen, hoe sluit je dan het seizoen af? Dan denk je: we hebben twee derde van de competitie gedomineerd, het mooiste voetbal gespeeld, de meeste goals gemaakt, maar we zijn geen kampioen geworden door een fase van twee maanden waarin we heel veel punten hebben verloren."

LEES OOK: Johan Derksen briest: ‘Ik heb zo’n bloedhekel aan hem, wisselen die klootzak!’

De analist zag een uitbundige Bosz na de overwinning in Groningen. Daar snapt Janssen echter vrij weinig van. "Je mag blij zijn hoor, dat je gewonnen hebt. Maar ik vond hem (Bosz, red.) wel héél erg blij, moet ik eerlijk zeggen. Wel héél erg opgetogen en die lach op zijn gezicht heb ik nog nooit gezien." Volgens de analist moet PSV de lat veel hoger leggen. "Als je puur naar de selectie kijkt, ben ik nog steeds overtuigt dat PSV de beste selectie heeft, dan mag je niet tevreden zijn met een 1-3 overwinning tegen FC Groningen."

