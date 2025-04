Zomerplannen Noa Lang lijken bekend

PSV moet nadrukkelijk rekening houden met een flinke leegloop. Dat stelt De Telegraaf woensdag althans. De Eindhovenaren nemen na dit seizoen sowieso afscheid van Walter Benítez, Olivier Boscagli en Rick Karsdorp. Zij hebben allemaal een aflopend contract en inmiddels is bekend dat ook Benítez geen nieuwe verbintenis gaat ondertekenen. is eveneens op weg naar de uitgang. De aanvaller, die begin dit kalenderjaar al een transfer had kunnen maken, heeft een ‘vertrekwens’, zo klinkt het.

Hoewel PSV de komende weken nog alles op alles moet zetten om de tweede plaats in de Eredivisie en daarmee rechtstreekse kwalificatie voor het hoofdtoernooi van de Champions League veilig te stellen, ligt de focus al voor een groot deel op het nieuwe seizoen. Technisch directeur Earnest Stewart belooft een enorm drukke zomer tegemoet te gaan. “PSV gaat komende zomer te maken krijgen met een grootschalige leegloop”, zo schrijft verslaggever Jeroen Kapteijns op de website van De Telegraaf. Dat komt overigens niet helemaal als een verrassing. Het is een publiek geheim dat de selectie van PSV veel spelers met een aflopend contract herbergt en dat de onderhandelingen zeer moeizaam verlopen.

Boscagli had afgelopen zomer al een nieuwe stap willen zetten, maar PSV hield een overgang naar Brighton & Hove Albion destijds nog tegen. De Fransman trekt de deur van het Philips Stadion zo goed als zeker na dit seizoen wél achter zich dicht. Dat geldt ook voor Benítez. PSV heeft de Argentijnse doelman een aanbieding gedaan om zijn aflopende contract te verlengen tot de zomer van 2027, maar ging daar niet in mee. De sluitpost zou uiteindelijk zelf wél open hebben gestaan om zijn contract te verlengen, maar volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad kwam daar ‘geen respons’ op. Naast Boscagli en Benítez vertrekt ook Karsdorp uit Eindhoven. De rechtsback tekende in augustus vorig jaar een contract voor één seizoen, maar zijn verblijf in Eindhoven is allesbehalve succesvol verlopen.

‘Lang heeft een vertrekwens’

Naast de drie hierboven genoemde namen zijn er nóg meer spelers met een aflopend contract. Mauro Júnior, Richard Ledezma, Luuk de Jong en Ivan Perisic dreigen eveneens gratis de deur uit te lopen. Voor wie PSV mogelijk wél een mooie transfersom ontvangt, is Lang. De aanvaller kwam in de zomer van 2023 over van Club Brugge en beleefde een veelbelovende start, maar vanwege blessureleed kreeg die geen passend vervolg. Dit seizoen lag Lang meer dan eens overhoop met de eigen aanhang. Een paar maanden geleden klopte Napoli nog voor hem aan, maar een bod van naar verluidt 35 miljoen euro was niet voldoende voor PSV. Na dit seizoen krijgt hij mogelijk wél zijn zin. “Naast reservekeeper Joël Drommel heeft ook Noa Lang een vertrekwens en zal PSV moeten meewerken aan transfers van Johan Bakayoko en Guus Til om een transfervrij vertrek medio 2026 te voorkomen”, zo schrijft Kapteijns.

PSV betaalde ruim anderhalf jaar geleden 12,5 miljoen euro voor de komst van Lang. Hij droeg tot op heden 57 keer het shirt van de Eindhovenaren, goed voor vijftien doelpunten en twaalf assists. Lang bezorgde PSV in augustus 2023 hoogstpersoonlijk de Johan Cruijff Schaal door de winnende te maken tegen Feyenoord. In de landstitel had hij door blessures vervolgens een beperkt aandeel. Dit seizoen is hij met tien doelpunten en evenveel assists in 38 wedstrijden in alle competities weliswaar goed op dreef, maar dreigt hij naast alle prijzen te grijpen. PSV is al klaar in de Champions League én de KNVB-beker en de achterstand op koploper Ajax bedraagt negen punten. Bovendien verloor PSV in augustus de strijd om de Johan Cruijff Schaal van Feyenoord.

