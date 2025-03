Tranen bij Goedemorgen Eredivisie, tafelgasten vallen stil

De emoties liepen zondag even hoog op bij Goedemorgen Eredivisie. Met name Hans Kraay junior en Aad de Mos waren geëmotioneerd nadat zieke supporters van FC Utrecht in beeld kwamen, voorafgaand aan de wedstrijd tegen sc Heerenveen.

Rond het duel tussen Utrecht en Heerenveen, dat om 12.15 uur begint, worden kinderen uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxime Centrum in het zonnetje gezet. De kinderen werden zondagochtend in een spelersbus naar het stadion gebracht. Een deel van hen mag zelfs met de spelers het veld op lopen. Ook kunnen de kinderen de wedstrijden vanuit verschillende skyboxen bekijken.

Utrecht speelt in unieke shirts: hoofdsponsor Conclusion heeft de voorkant van het shirt afgestaan aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum. De bedrukking op de achterkant is geschreven door kinderen uit deze ziekenhuizen. Tijdens de wedstrijd is de twaalfjarige Yestin uit Utrecht de stadionspeaker.

© ESPN

Na de wedstrijd zullen de shirts geveild worden. De opbrengst komt toe aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxime Centrum. Ook zijn er collectanten aanwezig om geld in te zamelen voor deze ziekenhuizen.

Tranen bij Goedemorgen Eredivisie

Nadat presentatrice Aletha Leidelmeijer korte interviews hield met enkele zieke supporters, moest een geëmotioneerde De Mos zuchten. Kraay junior zei: “Je ziet dan hele zieke kinderen. Ik moet met terugwerkende kracht aan Johan Neeskens denken, die had hart voor dit soort activiteiten. Ik heb een paar jaar ambassadeur mogen zijn van Stichting de Nees (later de Johan Neeskens Foundation, red.).”

“Neeskens zorgde er altijd voor dat we met voetballers van Ajax, Feyenoord en PSV naar ziekenhuizen gingen van kinderen die kanker hadden. Hoe positief die kinderen en die ouders zijn!”, vervolgde Kraay, die zag dat de andere tafelgasten, Tommie van der Leegte en Henk ten Cate, ook stilvielen. “Dan zijn wij een stelletje ongelooflijk ondankbare terpentijnzijkers. Jullie zitten hier met tranen in de ogen en kippenvel. Met terugwerkende kracht: Johan Neeskens heeft daar zo ongelooflijk veel voor gedaan, dus bedankt Johan. Ik zit ook bijna te janken nu.”

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Het is Kidsday in Stadion Galgenwaard ❤️ — ESPN NL (@ESPNnl) March 30, 2025

