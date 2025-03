Waarom speelt FC Utrecht in een ander shirt met opvallende rugnummers tegen sc Heerenveen?

FC Utrecht speelt zondagmiddag in speciale shirts tegen sc Heerenveen. Rond het duel, dat om 12.15 uur begint, worden kinderen uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxime Centrum in het zonnetje gezet.

De kinderen werden zondagochtend in een spelersbus naar het stadion gebracht. Een deel van hen mag zelfs met de spelers het veld op lopen. Ook kunnen de kinderen de wedstrijden vanuit verschillende skyboxen bekijken.

Speciale shirts van FC Utrecht

Utrecht speelt in unieke shirts: hoofdsponsor Conclusion heeft de voorkant van het shirt afgestaan aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum. De bedrukking op de achterkant is geschreven door kinderen uit deze ziekenhuizen. Tijdens de wedstrijd is de twaalfjarige Yestin uit Utrecht de stadionspeaker.

Na de wedstrijd zullen de shirts geveild worden. De opbrengst komt toe aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxime Centrum. Ook zijn er collectanten aanwezig om geld in te zamelen voor deze ziekenhuizen.

