Sébastien Haller ontvangt keiharde afrekening: 'Ik heb het toen al gezegd, dus kan het nu ook zeggen'

Leo Driessen begrijpt nog steeds niet waarom FC Utrecht begin dit kalenderjaar opnieuw in zee ging met . De Ivoriaanse spits scoorde er tijdens zijn eerste periode in De Galgenwaard lustig op los en kwam dan ook met hoge verwachtingen op huurbasis over van Borussia Dortmund, maar wist sinds zijn rentree op de Nederlandse velden pas één keer te scoren in competitieverband. Driessen vindt de komst van Haller ‘belachelijk’ en stelt dat die alleen maar voor ‘onrust’ heeft gezorgd.

FC Utrecht was voor de winterstop de grote revelatie in de Eredivisie. De formatie van coach Ron Jans ging als nummer drie de winterstop in, al kwam de 2-5 nederlaag tegen Fortuna Sittard in de laatste speelronde van de eerste seizoenshelft hard binnen. FC Utrecht herstelde zich echter van die dreun en maakte in de eerste speelronde na de winterstop meteen indruk door Feyenoord in De Kuip met 1-2 te verslaan. Een belangrijke rol in die zege was er weggelegd voor Haller. De Ivoriaanse spits had een paar dagen eerder zijn overstap op huurbasis van Borussia Dortmund afgerond en was bij zijn rentree dus meteen van waarde voor FC Utrecht.

Omdat hij een paar dagen later tweemaal scoorde in de bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk, leek het er inderdaad op dat FC Utrecht gouden zaken had gedaan in de strijd om Champions League-voetbal. De ijzersterke start van Haller zijn tweede periode in de Domstad heeft echter geen passend vervolg gekregen. Tegen achtereenvolgens AZ, Heracles Almelo, PEC Zwolle, Almere City, PSV én NAC Breda wist hij niet te scoren. Zijn eerste competitietreffer sinds zijn rentree op de Nederlandse velden maakte hij pas op 9 maart, in de uitwedstrijd tegen Willem II. Wel een belangrijke, want daarmee hielp hij zijn ploeg aan een 2-3 overwinning op Willem II.

Die zege kreeg echter geen passend vervolg. FC Utrecht verloor afgelopen zaterdag van NEC en zag Feyenoord daardoor naderen op de ranglijst. In de uitzending van Voetbalpraat van woensdagavond gaat het over de verwachte punten van de Eredivisieclubs (expected points). Jan Joost van Gangelen haalt de ranglijst aan en daaruit blijkt dat FC Utrecht een paar plekken te hoog staat. Volgens deze cijfers zou FC Utrecht niet de nummer drie, maar de nummer zeven van de ranglijst moeten zijn. Het geeft des te meer aan dat de ploeg van Jans knap presteert dit seizoen. “Voor Utrecht geldt ook bijvoorbeeld: halverwege staan ze te hoog voor wat ze hebben gepresteerd. Dan kun je ook denken als leiding: het gaat lekker, we staan er goed voor. Maar nee”, zegt Kees Luijckx in het programma van ESPN. “Utrecht denkt: we doen er even een stappie bij. Die halen Haller.”

Driessen geen fan van terugkeer Haller

De komst van de voormalig spits van onder meer Ajax en West Ham United heeft er echter niet voor gezorgd dat FC Utrecht beter is gaan voetballen en presteren dan voor de winterstop. Voor Driessen is dat geen verrassing. “Ik heb het toen al gezegd, dus ik kan het nu ook zeggen: ik vond het belachelijk om Haller te halen”, zo laat de commentator er geen misverstand over bestaan. “Je had goed functionerende spitsen”, zo doelt Driessen zeer waarschijnlijk op Noah Ohio en David Min. Die uitspraak leidt tot verbazing bij Luijckx. “Goed functionerende spitsen? Wie dan?”, vraagt de oud-verdediger zich af. Driessen blijft echter bij zijn standpunt. “Ja, weet je waar ze toen stonden? Hoeveel doelpunten heeft Haller gemaakt nu? Eén in de competitie, lekker dan… Je haalt alleen maar onrust binnen.”

Daar is Marciano Vink het dan weer niet mee eens. “Ik denk geen onrust, maar ik denk dat het elftal, de trainer en misschien Haller zelf hoge verwachtingen hadden, en dat je dan ietsjes meer leunt op Haller als team”, stelt Vink. Vooralsnog zonder succes, want na de winterstop liet FC Utrecht al zes keer punten liggen. Vier keer speelde het gelijk (tegen AZ, Heracles, PEC Zwolle en Almere City), en tweemaal ging het onderuit (tegen Almere City en NEC). De voorsprong van FC Utrecht op Feyenoord is twee punten. De Rotterdammers moeten nog wel een wedstrijd inhalen.

