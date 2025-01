Van Hanegem komt met heel ander geluid over bewierookte aanvaller: 'Als het zo'n geweldenaar was...'

Willem van Hanegem hekelt de hype die is ontstaan rondom . De voormalig middenvelder van Feyenoord en het Nederlands elftal stelt dat als de Fransman echt zo goed was geweest, dat hij nog bij Borussia Dortmund had gespeeld.

FC Utrecht rondde vorige week de sensationele terugkeer van Haller af. De dertigjarige spits wordt tot en met het einde van het seizoen gehuurd van de Duitse topclub Borussia Dortmund. Eerder dit seizoen werd Haller verhuurd aan het Spaanse Leganés, waar hij niet uit de verf kwam. Tegen zowel Feyenoord als RKC Waalwijk kwam hij als invaller binnen de lijnen, waarbij hij tegen de Waalwijkers al na 22 seconden wist te scoren.

Wessel Penning snapt niets van 'Haller-mania' die is ontstaan. "Dat overdreven gedoe over de nieuwe spits van FC Utrecht, Haller. Hij is natuurlijk een prima spits, maar iedereen doet alsof er een soort wereldwonder is gekomen", leidt hij het onderwerp in de Willem & Wesssel podcast van het Algemeen Dagblad in. "Ron Jans zegt: hij is nog beter dan ik dacht."

Vervolgens begint Penning de prestaties van Haller sinds zijn terugkeer bij FC Utrecht af te pellen. "Als je het tot nu toe kijkt. Hij wint een duel op de middellijn van Trauner en geeft een goed passje, nou ja goed: doelpunt. Nu tegen RKC een intikker, komt hij goed naar de eerste paal, en hij schiet er een penalty in. Maar iedereen doet net alsof er echt iets ongelooflijks gaande is nu."

"Je gaat mij nou opstoken, hè”, grapt Van Hanegem, die het wel helemaal eens is met Penning. "Weet je wat het ook is”, vervolgt de oud-voetbaer. "Die jongen heeft natuurlijk een ziekte gehad en ik heb het gevoel dat dat ook zogenaamd meespeelt.”

Sentiment speelt een rol bij Haller

Van Hanegem beaamt dan ook dat het publiek op zoek is naar mooie verhalen. Of zo'n verhaal dan uiteindelijk wel klopt. "Het publiek is op zoek naar mooie verhalen, beaamt hij. En of zo’n verhaal dan echt helemaal klopt? ,,Dat maakt vaak niet uit. Zo zijn een heleboel mensen. Die jongen zelf is niet zo, dat is een hele aardige speler. Maar als het een geweldenaar was, dan had hij nog bij Borussia Dortmund gespeeld", besluit hij kritisch.

