Haller toont zijn klasse voor FC Utrecht en scoort na 22(!) seconden

heeft woensdagavond direct laten zien van grote waarde te zijn voor FC Utrecht. De Franse spits had na zijn invalbeurt slechts 22 seconden nodig om op het scorebord te komen tegen RKC Waalwijk. De treffer van Haller was bovendien ontzettend belangrijk, want het betekende de gelijkmaker voor de ploeg van Ron Jans in het KNVB Bekerduel.

Artikel gaat verder onder video

Utrecht kwam uiterst matig voor de dag tegen RKC Waalwijk, dat bij halverwege met 1-0 voor stond door een treffer van Richonell Margaret. "Voorin doen ze niks zonder de bal, achterin geven ze ontzettend veel ruimte aan de thuisploeg. Als RKC er echt zin in had, dan hadden ze Utrecht nog meer weg kunnen spelen", liet analist Kees Kwakman weten tijdens de analyse in de rust.

Ook de meegereisde FC Utrecht-supporters in het utivak lieten hun ongenoegen blijken vak voor het rustsignaal. "Utrecht wakker worden", klonk er uit honderden kelen. Jans besloot bij aanvang van de tweede helft ook in te grijpen en bracht Haller in de ploeg voor de tegenvallende David Min.

Waar de invalbeurt van Haller tegen Feyenoord ook goed uitpakte voor FC Utrecht, daar was de Fransman woensdagavond in de KNVB Beker wederom belangrijk. De dertigjarige goaltjesdief had slechts 22 seconden nodig om tot scoren te komen. De spits stond op de goede plek na een tikje breed van Paten Aaronson en verschalkte RKC-doelman Jeroen Houwen: 1-1.

Haller verzorgt ook tweede FC Utrecht-treffer

Na 81 minuten maakte Haller ook de 1-2 voor FC Utrecht. De Franse spits werd in de zestien neergetrokken door RKC-verdediger Roshon van Eijma, waarna scheidsrechter Jeroen Manschot naar de strafschopstip wees. De VAR kwam niet op de lijn, waarna de teruggekeerde Haller mocht aanleggen voor zijn tweede van de avond. Oog in oog met Houwen faalde de Fransman wederom niet en schoot hij de Domstedelingen op 1-2.

Sébastien Haller heeft 22(!) seconden nodig voor een doelpunt tegen RKC!#rkcutr — ESPN NL (@ESPNnl) January 15, 2025

