Vernietigende uithaal: 'Malacia wil ik niet meer zien bij PSV, weg ermee!'

Willy en René van de Kerkhof zijn verre van tevreden met de gang van zaken bij ‘hun’ PSV. De broers speculeren in hun eigen podcast druk over de positie van trainer Peter Bosz en eisen zelfs het vertrek van .

PSV verloor tweemaal van Go Ahead Eagles in de afgelopen week, inclusief de uitschakeling in de halve finale van de KNVB Beker. Bovendien staat de ploeg van Peter Bosz op een achterstand van acht punten ten opzichte van koploper Ajax in de Eredivisie. En dat terwijl de koppositie tijdens de winterstop nog voor de Eindhovenaren was.

René begint over Bosz in De Willy & René PSV-podcast van Omroep Brabant. "Ik denk niet dat hij volgend jaar nog trainer van PSV is", zegt René, die voorspelt dat de komende drie wedstrijden cruciaal zijn voor het behoud van het hoofdtrainerschap van Bosz. PSV speelt dinsdagavond eerst tegen Arsenal en vóór de return staat de ontmoeting met sc Heerenveen op het programma.

Willy twijfelt aan de voorspelling van zijn broer, maar kan hem niet helemaal ongelijk geven: "Als de tweede plaats in gevaar komt, dan kun je wel eens gelijk hebben." Toch denkt Willy dat het nog niet afgelopen hoeft te zijn voor Bosz. "Maar die heeft bij veel clubs maar anderhalf of twee jaar gezeten", brengt René er tegenin. "Misschien is dat wel typisch Peter Bosz."

Niet alleen Bosz krijgt het zwaar te verduren van de heren, ook de spelersgroep krijgt kritiek: "Ik hoop niet dat ik gelijk heb, maar het lijkt erop alsof er jongens zijn die vooral bezig zijn met transfers. En dat het ze niet kan schelen of PSV eerste of tweede wordt”, zegt Willy.

'Die wil ik niet meer zien!'

Malacia krijgt het felste commentaar, van René: “Zo'n Malacia is echt een miskoop. Die wil ik niet meer zien! Die moet gewoon terug naar Manchester United, weg ermee. Dat kun je technisch directeur Earnest Stewart ook wel kwalijk nemen, die had hem toch beter moeten bekijken." Malacia werd in de winter gehuurd van Manchester United, met een optie tot koop.

