Binnenkort transfervrije Ivan Perisic gaat in op contractsituatie bij PSV

gaat tijdens de persconferentie voorafgaand aan PSV - Arsenal in op zijn contractsituatie. De Kroaat beschikt over een aflopende verbintenis bij de Eindhovenaren en spreekt over een eventuele verlenging.

Op dinsdag speelt PSV de heenwedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen Arsenal. De 36-jarige Perisic gaat voorafgaand aan het duel in op de situatie waarin PSV zich verkeert. De Eindhovenaren verloren tweemaal van Go Ahead Eagles in de afgelopen week, inclusief de uitschakeling in de halve finale van de KNVB Beker. Bovendien staat de ploeg van Peter Bosz op een achterstand van acht punten ten opzichte van koploper Ajax in de Eredivisie.

Perisic: “Ik ben al vaker in deze situaties geweest. Het is niet makkelijk de afgelopen weken te vergeten. Maar er komt morgen een grote wedstrijd aan en daar moeten we ons vol op focussen. Dat is de manier.” De ervaren kracht trekt zijn conclusies: “We zijn geen team geweest de afgelopen wedstrijden, we hebben niet voor elkaar gevochten. We moeten meer een team zijn en dat moet morgen beginnen. Ja, ik ben er wel boos over. Maar dit seizoen is zeker nog niet over.”

Later krijgt Perisic een vraag over een eventuele verlenging van zijn contract, dat komende zomer afloopt. “Het is niet de tijd om over mijn contract te spreken, dat doen we na de interlandbreak wel”, antwoordt de oud-speler van onder meer Bayern München, Tottenham Hotspur en Internazionale.

