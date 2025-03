Peter Bosz legt in twee woorden uit waar het misgaat bij PSV

Peter Bosz legt de schuld van de nederlaag tegen Go Ahead Eagles (3-2) neer bij de verdediging van PSV. De trainer van de Eindhovenaren zag zijn achterste linie in de fout gaan bij de treffers van Go Ahead.

“Ik denk dat we 75 minuten goed gespeeld hebben”, stelt Bosz op de persconferentie in Deventer. “In de eerste helft erg goed. In de tweede helft vind ik dat we te snel voor de lange bal kozen, maar er was niets aan de hand, we kwamen niet in de problemen. Totdat we het laatste kwartier heel slecht verdedigden en onnodig de wedstrijd uit handen gaven.”

Artikel gaat verder onder video

“In de eerste helft zag ik de reactie die ik wilde zien na het mislopen van de bekerfinale. Het is dan wel typerend dat je juist in die fase met 1-0 achter komt te staan. Dat was uit het niets. We hadden de controle”, blikt hij terug. Waarom het dan toch misging? Bosz vat het samen in twee woorden. “Slecht verdedigen. Ik heb de doelpunten al teruggezien. Dan kun je niet anders concluderen dan dat er slecht verdedigd wordt. Daar moet je eerlijk in zijn.”

LEES OOK: Peter Bosz tegen Toine van Peperstraten: 'Kom niet met die onzin aan bij mij'

"Ik vind dat wij beter moeten verdedigen. Dat kunnen deze jongens ook. Dat lieten ze ook in de eerste helft zien”, maakt Bosz duidelijk. Over de achterstand op Ajax, die zondag kan oplopen tot acht punten, wil hij niet te veel kwijt. “Ik kan ook rekenen. Laten we eerst morgen maar afwachten, maar je moet zelf inderdaad je wedstrijden winnen.”

Been: ‘Boscagli en Flamingo heel matig’

Analist Mario Been van ESPN uit na de wedstrijd ook kritiek op de achterhoede. “Het zijn goede voetballers daar in het centrum van PSV, maar het zijn ook heel matige verdedigers, Boscagli en Flamingo”, vindt Been. “Als je naar die 2-2 gaat kijken, Flamingo gaat een duel aan dat hij helemaal niet kán winnen. Blijf gewoon staan en blijf in de zone. En die andere (Boscagli, red.) stapt voor buitenspel, terwijl Richard Ledezma daar nog ruim achter staat. Dan kan je doen wat je wil... Ze weten van elkaar ook niet wat ze doen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Luuk de Jong scheldt en bespreekt achterstand op Ajax: 'Sorry dat ik het zeg...'

Luuk de Jong zit in zak en as na de nederlaag van PSV tegen Go Ahead Eagles (3-2).