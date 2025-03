Luuk de Jong scheldt en bespreekt achterstand op Ajax: 'Sorry dat ik het zeg...'

zit in zak en as na de nederlaag van PSV tegen Go Ahead Eagles (3-2). De aanvoerder van PSV baalt van het spel dat zijn ploeg op de mat legde in de tweede helft. De Jong zegt dat de nederlaag ‘enorm pijn’ doet en maakt een compliment aan Go Ahead, dat PSV deze week twee keer wist te verslaan.

“Wat moet je nou zeggen? Enorm balen. Of ja, balen, het is gewoon fucking kut, sorry dat ik het zeg”, luidt de eerste reactie van De Jong voor de camera van ESPN. “De eerste helft is er niks aan de hand. Zij komen één keer voor ons doel en scoren dan, dat gebeurt dan weer bij ons. We kwamen goed terug en kwamen op 1-2. Terecht, vind ik, want in de eerste helft waren wij heer en meester en hadden we misschien met 1-3 of 1-4 voor moeten staan. In de tweede helft valt het helemaal weg. Zij spelen het goed uit. Ze counteren op de juiste manier. Dan verlies je zelfs de wedstrijd, wat enorm pijn doet.”

Go Ahead leek met name in de tweede helft feller. “Je weet dat ze er een vechtwedstrijd van willen maken. Daar moet je in mee. Je moet net zoveel strijden als de tegenstander. Dan zou het kwaliteitsverschil boven moeten komen drijven. De eerste helft was goed, in de tweede helft verlies je ‘m. Wat moet ik zeggen? Ik weet het ook niet”, aldus De Jong.

Achterstand PSV op Ajax

De aanvalsleider weet dat Ajax het gat zondag kan vergroten tot acht punten, door uit bij Almere City te winnen. “Ja, dat klopt. Met nog maar tien wedstrijden te gaan. Wij zullen niet opgeven tot het einde, dat weet ik zeker. Het gaat niet eens om die acht punten, het doet gewoon pijn dat je eerst thuis verliest, dan zo’n goede eerste helft speelt en het toch nog weggeeft. Je wilt gewoon revanche nemen en die gasten kapot spelen. Complimenten aan Go Ahead, want zij hebben het gewoon heel goed gedaan.”

