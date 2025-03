Rik Elfrink maakt op X gehakt van Valentijn Driessen

begon in de halve finale van de KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles niet op de reservebank bij PSV omdat hij te laat was, zo stelt Rik Elfrink op X. Valentijn Driessen stelde maandagavond op tv dat hier sprake van was, maar volgens de clubwatcher was het een poging van Peter Bosz om Lang zo fit mogelijk door de winter heen te loodsen.

PSV werd afgelopen week in eigen huis door Go Ahead Eagles uitgeschakeld in de halve finale van de KNVB Beker: 1-2. Lang, die dit seizoen regelmatig van waarde is voor PSV met doelpunten en assists, begon het duel op de bank. De aanvaller kwam direct na de rust binnen de lijnen, maar wist geen indruk te maken en kon niet voorkomen dat de Eindhovenaren werden uitgeschakeld.

Maandagavond was Driessen te gast bij Vandaag Inside, waar hij onthulde waarom Lang op de bank moest beginnen tegen Go Ahead Eagles. “Die Lang heeft praatjes voor tien na die wedstrijd tegen Juventus. En dan komt Go Ahead en dan zien we hem niet. Hij begon als reserve omdat hij te laat was”, maakte de journalist van De Telegraaf bekend. “Waar gaat dat over: voor de halve finale van de KNVB Beker ben je te laat.”

Elfrink ontkracht claim van Driessen

Naar aanleiding van de uitspraken van Driessen besloot Elfrink navraag te doen bij PSV, maar de club ontkent het gerucht. “Roddelen doen we wel bij de kapper”, schrijft de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad. “Het gerucht ging, maar klopt volgens PSV en Lang niet. Vanwege eerdere blessures proberen Bosz en de fysieke staf Lang fit door de winter te loodsen”, klinkt de uitleg.

Verhaal gecheckt dat Lang te laat was bij PSV en daarom gepasseerd was vorige week.

Roddelen doen we wel bij de kapper. Het gerucht ging, maar klopt volgens PSV en Lang niet. Vanwege eerdere blessures proberen Bosz en de fysieke staf Lang fit door de winter te loodsen. — Rik Elfrink (@RikElfrink) March 4, 2025

