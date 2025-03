Ryan Flamingo eerlijk over toekomstplannen: 'Zeker een droom van me om daar ooit te voetballen'

PSV-verdediger spreekt zich voorafgaand aan het treffen met Arsenal in de Champions League duidelijk uit over zijn toekomstplannen. De 22-jarige jeugdinternational hoopt zich in Eindhoven dusdanig te kunnen ontwikkelen dat hij een transfer naar de Engelse Premier League kan afdwingen: "Dat is zeker een droom van me, om ooit in Engeland te voetballen."

Afgelopen zomer nam PSV Flamingo voor een bedrag van miljoen euro over van FC Utrecht. Waar hij in de Domstad nog geregeld als verdedigende middenvelder werd ingezet, is Flamingo in het elftal van Peter Bosz al vanaf dag één een vaste waarde in het centrum van de verdediging. In de Eredivisie is PSV bezig aan een zeer moeizame serie, waardoor een ruime voorsprong op Ajax inmiddels is verdampt en omgezet naar een achterstand van acht punten. In de Champions League gaat het echter een stuk beter, met als voorlopig hoogtepunt het uitschakelen van Juventus in de tussenronde. Flamingo maakte tijdens de return in Eindhoven in de verlenging de beslissende 3-1; alweer zijn derde treffer in het miljardenbal.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ophef om schokkend moment van Ryan Flamingo tegen Go Ahead Eagles: ‘Jezus, het is een schande!’

Tegen de Italiaanse grootmacht stond Flamingo tegenover achtereenvolgens Randal Kolo Muani en Dusan Vlahovic. "We speelden 120 minuten tegen een ploeg met twee topspitsen", zegt de verdediger dan ook in gesprek met NOS-verslaggever Joep Schreuder. "Zij kunnen elk moment scoren, dus moesten we elk moment scherp zijn. Dat deden we goed." Op het geweldige Champions League-avondje volgde echter een teleurstellend tweeluik met Go Ahead Eagles. De Deventenaren waren eerst te sterk in de halve finale van de KNVB Beker (1-2) en deelden drie dagen later in de Eredivisie een nieuwe dreun uit aan de regerend landskampioen (3-2). Is er sprake van onderschatting? "Dat zouden we nooit doen", bezweert Flamingo. "Maar de Champions League brengt een hele andere druk. Mensen zijn enthousiaster en er komt meer bij kijken. Dan krijg je een andere druk en andere focus."

LEES OOK: Wilfred Genee slaat Johan Derksen keihard om de oren met uitspraak over Ajax en PSV

Flamingo is ondanks alle onrust tevreden over de ontwikkeling die hij zelf heeft doorgemaakt sinds hij Utrecht voor Eindhoven verruilde. "Ik leer hoger op het veld verdedigen, met andere ruimtes omgaan en ik leer ook van de andere spelers door op het Champions League-niveau te spelen. Dat kan ik mooi in mijn rugzak steken." In de toekomst hoopt de verdediger dan ook een stap naar een grote competitie te kunnen maken, waarbij hij specifiek aan de Premier League denkt: "Dat is zeker een droom van me, om ooit in Engeland te voetballen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Grapje van Peter Bosz over Ajax valt compleet verkeerd

Peter Bosz maakt een grapje over Ajax, dat niet goed valt bij de supporters van PSV.