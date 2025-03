Wilfred Genee slaat Johan Derksen keihard om de oren met uitspraak over Ajax en PSV

Johan Derksen is maandagavond te kakken gezet door Wilfred Genee. Derksen sprak nog niet zo lang geleden de verwachting uit dat PSV ‘fluitend’ kampioen zou gaan worden, maar de Eindhovenaren hebben inmiddels acht punten minder dan Ajax. Hoewel Derksen van mening is dat Ajax de landstitel ‘cadeau’ krijgt van PSV, moet ook hij er inmiddels aan geloven.

Er staan nog tien speelronden op het programma in de Eredivisie, maar dit seizoen gaat nu al de boeken in als een van de meest krankzinnige van de afgelopen jaren. PSV was bij aanvang van het seizoen de grote favoriet voor het kampioenschap en met een voorsprong van zes punten in de winterstop was er geen vuiltje aan de lucht voor de Eindhovenaren, maar door een bizar slechte start van 2025 dreigen ze titelprolongatie te kunnen vergeten. Terwijl PSV als een kaartenhuis in elkaar stort, blijft Ajax maar winnen. Het verschil tussen beide ploegen is na afgelopen weekeinde liefst acht punten in Amsterdams voordeel.

Derksen zei maandagavond in de uitzending van Vandaag Inside dat Ajax de titel ‘cadeau’ krijgt van PSV en dat een eventueel kampioenschap helemaal ‘geen prestatie’ is van de Amsterdammers. Dat is al vrij bijzonder, omdat hij een paar weken geleden in hetzelfde programma nog de verwachting uitsprak dat PSV ‘gewoon nog fluitend kampioen zou worden’. Ajax had op dat moment al de koppositie veroverd en PSV op twee punten achterstand gezet. Nu het verschil is opgelopen tot acht punten, moet ook Derksen ‘toegeven’ dat Ajax er met de landstitel vandoor gaat. “Echt waar? Want het is nog niet zo lang geleden toch?”, zo reageerde Genee licht verrast op de opmerking van Derksen. “Nee, maar ik had niet verwacht dat PSV in zo’n structurele dip zou raken”, aldus Derksen.

Daaropvolgend werd het fragment getoond waarin Derksen zei dat PSV ‘gewoon fluitend kampioen zou worden’. “Ik heb je toen nog gewaarschuwd, weet je dat nog? Dit wordt uitgezonden hè, dit weet je”, zo kon Genee er wel van genieten. Derksen zat er beteuterd bij. “Wie zoekt die beelden op?”, zo vroeg hij zich af. Genee kon zijn lach niet inhouden. “Ikke, hahahaha.” Derksen ervoer opnieuw de nadelen van televisie. “Het is een heel vervelend medium. Je kunt nooit zeggen dat je iets niet hebt gezegd.”

