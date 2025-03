Johan Derksen neemt zéér duidelijk standpunt in over kampioenschap Ajax

Johan Derksen is totaal niet onder de indruk van de prestatie van Ajax dit seizoen. De formatie van coach Francesco Farioli is met acht punten meer dan PSV en nog ‘maar’ tien speelronden te gaan hard op weg naar de eerste landstitel sinds 2022. Volgens Derksen worden de Amsterdammers geen kampioen, maar krijgen ze de titel ‘cadeau’ van PSV. Daarmee doelde hij uiteraard op de ongelooflijke ineenstorting van de Eindhovenaren na de jaarwisseling.

Bij aanvang van de tweede seizoenshelft was het verschil tussen Ajax en PSV zes punten in het voordeel van de Eindhovenaren, die na indrukwekkende overwinningen op FC Twente (6-1) en Feyenoord (3-0) in december hard op weg leken naar prolongatie van de landstitel. Maar nog geen drie maanden later staat de Eredivisie volledig op z’n kop. Peter Bosz en zijn manschappen zijn ontzettend matig uit de winterstop gekomen, terwijl Ajax maar blijft winnen. Het verschil tussen beide ploegen is inmiddels acht punten in het voordeel van de Amsterdammers, die de landstitel daardoor haast niet meer lijken te kunnen ontgaan.

“Ze worden geen kampioen, hè. Ze krijgen het kampioenschap cadeau van PSV”, zo zei Derksen maandagavond in Vandaag Inside. Volgens de Snor heeft PSV ‘veel betere spelers’ en speelt het ‘leuker’ voetbal. “Ik heb tegen Ajax tegen Almere zitten kijken, die speelden gewoon op de counter tegen Almere. Het enige verschil is dat PSV die Lang en die Volendammer (Joey Veerman, red.) heeft, die lekker kunnen voetballen, maar als je de bal kwijt bent, doen die twee niet mee. En als je dan niet zo’n goede achterhoede hebt, dan ga je de bietenbrug op.” Hoewel Ajax vorig seizoen nog op de vijfde plaats eindigde en in de winterstop dus nog een forse achterstand had op PSV, vindt Derksen het ‘geen prestatie’ van de Amsterdammers. “Ze krijgen het van PSV.”

‘Onzekere Bosz’

De Eindhovenaren lijken het kampioenschap inderdaad uit handen te hebben gegeven. Ze wisten na de winterstop pas één keer te winnen in de Eredivisie. In de halve finale van de KNVB-beker ging het vorige week woensdag mis tegen Go Ahead Eagles. PSV kreeg afgelopen zaterdag een kans op revanche, maar ging ook in Deventer pijnlijk onderuit. “Ik zie Bosz op tv steeds onzekerder worden. In goede tijden is Bosz de man met semi-intellectuele uitleggen over alle systemen en weet hij alles. Nu is het een twijfelaar geworden, hij weet het gewoon niet”, zo zei Derksen. Volgens Derksen moet Bosz blij zijn dat de voetballerij ‘zijn eigen wetten heeft’. “Bij ieder beursgenoteerd bedrijf was hij er al uitgeschopt als je zoveel kapitaalvernietiging hebt zoals hij dit jaar veroorzaakt heeft.”

