Wesley Sneijder praat Ajax niet na en spreekt zich wél duidelijk uit

Na een duidelijk mindere fase van PSV staat Ajax opeens met acht punten voorsprong bovenaan in de Eredivisie. Het spel van de Amsterdammers is vaak zeer teleurstellend, maar onder Francesco Farioli worden er wel resultaten geboekt. Waar er bij Ajax niemand over de titel lijkt te willen praten, durft Wesley Sneijder zich wel uit te spreken.

Na een seizoen van veel sportieve en bestuurlijke malaise begon Ajax met vrij weinig verwachtingen aan deze jaargang. Er was een nieuwe, vrij onbekende trainer aangetrokken, de selectie was te groot en de kwaliteit van de spelers onvoldoende. PSV werd, ondanks een kleine voorsprong tijdens de winterstop, al snel uitgeroepen tot nieuwe kampioen. Maar door de huidige vormdip bij de Eindhovenaren en de effectiviteit van Ajax heeft de club uit de hoofdstad nu een flinke voorsprong op de voornaamste concurrent. Ondanks dat blijft een plek bij de beste drie clubs van Nederland de belangrijkste doelstelling. In de Amsterdamse selectie wil niemand het hebben over een mogelijk kampioenschap.

Sneijder vertelt bij Rondo dat deze ommekeer bij de koploper een mooi effect heeft, waar het ook eindigt dit seizoen. "Dit heeft Ajax ook wel weer even nodig. Kijk naar hoe het buitenland over Ajax denkt, vorig seizoen stonden ze een periode stijf onderaan. Dan sta je er ook internationaal niet meer zo goed op. Dat betekent uiteindelijk ook dat spelers niet meer naar je toe willen komen. Dit heeft Ajax even nodig: Champions League-voetbal en heel veel geld."

Ronald Waterreus wil vervolgens te verlossende woorden horen uit de mond van Sneijder. "Je durft wel te zeggen dat ze kampioen worden, toch?" De voormalig middenvelder reageert gedecideerd: "Ja, natuurlijk!" Sneijder vindt het niet heel waarschijnlijk dat de Amsterdammers net als PSV nu in een vormdip terecht komen. "Het moet ook heel gek lopen als Ajax nu weer ingehaald wordt door PSV. Dat kan toch bijna niet."

