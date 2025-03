Ophef om schokkend moment van Ryan Flamingo tegen Go Ahead Eagles: ‘Jezus, het is een schande!’

PSV leed zaterdagavond op bezoek bij Go Ahead Eagles (3-2) een pijnlijke nederlaag in de titelrace. Na afloop ging het vooral over de averij die de Eindhovenaren opliepen in de titelrace, maar een dag later is ook een schokkend moment van onderwerp van gesprek.

Flamingo meldde zich in de slotfase van de wedstrijd als stormram in de zestien van Go Ahead Eagles, om toch nog een gelijkmaker te forceren. De verdediger van PSV werd afgetroefd door tegenstander Calvin Twigt, die de bal daarna opruimde. Flamingo stak vervolgens nog zijn linkerbeen gestrekt uit naar Twigt en raakte de middenvelder van Go Ahead Eagles met de noppen van de schoen op de kuit.

Scheidsrechter Pol van Boekel zag er echter geen overtreding in en liet doorspelen. Ook ESPN-commentator Mark van Rijswijk had het moment in eerste instantie gemist, maar schrok bij het zien van de herhaling: “Oeh… Ja… Dat is een hele vervelende… Hij probeert natuurlijk de bal te raken, maar raakt dan heel hard en op een hele vervelende plek de tegenstander.” VAR Stan Teuben greep ook niet in, waardoor Flamingo mocht blijven staan.

Op social media is de verontwaardiging groot over het uitblijven van een straf voor Flamingo. Een supporter van Go Ahead plaatst een video van het moment op X en schrijft daarbij: “Jezus, dit had ik nog niet gezien.” Ook een andere fan van de Deventenaren is boos: “Ik zag het voor onze ogen gebeuren. Het is een schande dat ze hier niks mee gedaan hebben.”

Ryan Flamingo had een rode kaart verdiend voor deze overtreding Laden... 88.3% Eens 11.7% Oneens 197 stemmen

