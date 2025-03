Driessen onthult onprofessioneel gedrag waardoor Lang tegen Go Ahead op de bank werd gezet

Circus- draait dit seizoen op volle toeren. De ene keer is de aanvaller van PSV onderwerp van gesprek nadat hij tegen Juventus de sterren van de hemel heeft gespeeld, de andere week staat zijn gedrag op een negatieve manier in de schijnwerpers. Het laatste is nu weer het geval: Lang begon tijdens de halve finale van de KNVB-Beker tegen Go Ahead Eagles (1-2 verlies) op de bank omdat hij te laat was.

Lang is een speler die puur op talent bij de beste voetballers van de Eredivisie hoort. Helaas heeft trainer Peter Bosz ook te maken met een persoonlijkheid, in de negatieve zin van het woord. Op het gedrag van de aanvaller, binnen en buiten de lijnen, is vaak wat aan te merken. Dat valt Johan Derksen ook op. "Ik word ook een beetje moe van die Lang. Dan roept er iemand iets bij Go Ahead, gaat hij weer tegen het publiek tekeer. Met al zijn bombarie heeft hij dit seizoen weinig gebracht."

Ook over een ploeggenoot van Lang is De Snor niet te spreken. "En die Volendammer (Joey Veerman, red.) is altijd gepikeerd en in zichzelf gekeerd als hij gewisseld wordt. Met die twee win je de oorlog niet." Veerman heeft het vaak lastig in wedstrijden op hoger niveau, terwijl Lang qua prestaties inconsistent is.

Driessen stoort zich ook aan de speler van PSV en komt vervolgens met een onthulling. "Die Lang heeft praatjes voor tien na die wedstrijd tegen Juventus. En dan komt Go Ahead en dan zien we hem niet. Hij begon als reserve omdat hij te laat was. Waar gaat dat over: voor de halve finale van de KNVB-Beker ben je te laat." De aanvaller viel gelijk na rust in, maar deed dat zeer matig. "De tweede helft hebben we hem niet gezien. Hij levert gewoon niet en hij is al 25, dat wordt hem gewoon niet."

