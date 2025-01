Kenneth Perez op vreselijke wijze toegezongen tijdens Feyenoord - FC Utrecht

Supporters van FC Utrecht keerden zich zondag tegen . Tijdens en na de wedstrijd tegen Feyenoord (1-2 zege) werd een beledigend spreekkoor geuit richting de analist van ESPN.

Op een TikTok-video is te horen dat de uitfans scandeerden: “Kenneth Perez vieze vuile kankerjood, Kenneth Perez, val maar lekker dood.” Dat gebeurde toen er werd gevoetbald, maar ook na de wedstrijd. Overigens was Perez niet als analist aanwezig in De Kuip. De analyse werd verzorgd door Danny Koevermans.

Artikel gaat verder onder video

Vermoedelijk heeft de woede bij de fans van Utrecht te maken met uitspraken die Perez dit seizoen deed. Zo noemde hij het spel van de ploeg van Ron Jans ‘ongelooflijk armoedig aan de bal’. Ook vond hij het ‘gênant’ dat de interesse van Utrecht in Sébastien Haller was uitgelekt en dat het er vervolgens op leek dat de spits niet zou komen. Haller tekende later alsnog bij Utrecht en debuteerde tegen Feyenoord.

