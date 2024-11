Perez voorspelt welke ploeg uit de top drie valt: 'Ongelooflijk armoedig aan de bal'

Kenneth Perez kan het zich niet voorstellen dat FC Utrecht dit seizoen bij de bovenste drie eindigt in de Eredivisie. De formatie van coach Ron Jans verbaast tot op heden vriend en vijand met de huidige tweede plaats, met vijf punten minder dan koploper PSV en ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld. Maar Perez is van mening dat FC Utrecht aan de bal te weinig laat zien om serieus kans te maken op een eindklassering in de top drie.

We zijn dertien speelronden onderweg in de Eredivisie. Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat FC Utrecht met de winterstop in zicht in de top drie zou staan, was zeer waarschijnlijk voor gek verklaard. De Domstedelingen klommen vorig seizoen na de aanstelling van Jans weliswaar al uit het diepe dal, maar in de finale van de play-offs om Europees voetbal ging het nog mis tegen Go Ahead Eagles. Een paar maanden later zijn ze de trotse nummer twee. Perez kan het zich echter niet voorstellen dat FC Utrecht dit nog heel lang vol blijft houden.

Artikel gaat verder onder video

“Wil je dat ik ze beoordeel als nummer twee of als nummer acht, wat ze ook hadden kunnen zijn?”, zo vroeg de Deense analist zondagavond aan collega Milan van Dongen in het programma Dit Was Het Weekend op ESPN. “Als je ze beoordeelt als nummer twee, dan is het ongelooflijk armoedig aan de bal. Ze zijn ijzersterk zónder bal. Ze werken echt ontzettend hard en hebben weinig blessures, dat is ook een groot goed.” Van Dongen wijst Perez als reactie op de huidige stand. FC Utrecht staat toch echt tweede, met al zes en elf punten meer dan respectievelijk FC Twente en AZ én ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld.

LEES OOK: FC Utrecht boekt moeizame zege op NEC en blijft in spoor van koploper PSV

‘Het zit FC Utrecht ongelooflijk mee’

Hoe het dan mogelijk is dat FC Utrecht zo hoog geklasseerd staat? Volgens Perez hebben Jans en zijn manschappen vooral ook heel veel mazzel. “Het zit Utrecht ongelooflijk mee. Een keepersfout nu (in de uitwedstrijd tegen NEC, red.), weet je nog bij NAC? Dat is helemaal niet erg, want dat is een onderdeel van het voetbal en resultaat halen”, aldus Perez, die Van Dongen onder meer herinnerde aan de late ontsnapping op bezoek bij NAC Breda. Volgens de Deen heeft FC Utrecht een aantal dingen goed voor elkaar. “De organisatie, hard werken en dan zit het ook heel erg mee. Dan kun je staan waar je staat. Maar voetballend…”

Perez heeft allesbehalve genoten van het duel tussen NEC en FC Utrecht en dat lag volgens de analist aan beide elftallen. “Als liefhebber vond ik dit kwaliteitsarm. Maar ze trekken ‘m over de streep dankzij die keeper en een zwakke kopbal van Jensen. Nou, de held, 2-1.” Of FC Utrecht echt niet in de top drie kan eindigen? Waarom niet, aldus Van Dongen, maar Perez gelooft er niet in. “Kan ik me niet voorstellen. Zóveel geluk kun je niet 34 wedstrijden hebben. Máár, nogmaals: het concept van spelen, geen blessures, het werkethos; al die dingen, fantastisch. Maar het moet iets meer als je ook nog in de top drie wil eindigen”, aldus de oud-voetballer van onder meer Ajax, AZ en PSV.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez is duidelijk: 'Best gek om te zeggen, maar absolute favoriet voor plek twee'

Ajax is de ‘absolute favoriet’ voor de tweede plaats in de Eredivisie, vindt Kenneth Perez.