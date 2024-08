FC Utrecht grijpt na stevige ingreep Jans alsnog drie punten in absolute slotfase

FC Utrecht heeft op de valreep een zwaarbevochten 1-2 zege op promovendus NAC Breda weten te boeken. De Domstedelingen keken lange tijd tegen een 1-0 achterstand aan in het Rat Verlegh Stadion, maar door twee treffers van invaller in blessuretijd keert de ploeg van trainer Ron Jans tóch met de drie punten huiswaarts.

NAC stuntte vorige week door Ajax in Breda op een 2-1 nederlaag te trakteren, terwijl FC Utrecht een 1-1 gelijkspel bij sc Heerenveen liet noteren. NAC-trainer Carl Hoefkens voerde ten opzichte van de wedstrijd tegen de Amsterdammers één wijziging door: middenvelder Casper Staring moest plaatsmaken voor Matthew Garbett, die vorige week de 1-1 verzorgde. Aan de andere kant stuurde zijn collega Ron Jans namens de Domstedelingen dezelfde elf het veld in als in Friesland.

De toeschouwers in Breda kregen een open eerste helft te zien, waarin de bezoekers via spits David Min en aanvallende middenvelder Paxten Aaronson de eerste kansjes lieten noteren. De openingstreffer viel een kleine tien minuten voor rust echter aan de andere kant. Dominik Janosek zak Boyd Lucassen vrijlopen en zette zijn ploeggenoot met een ragfijn passje vrij in de zestien, waarna Lucassen Utrecht-doelman Vasilios Barkas ineens in de verre hoek verschalkte: 1-0. Daarmee was ook direct de ruststand bereikt.

Jans besloot daarop stevig in te grijpen: in de rust bleven met David Min, Zidane Iqbal, Jens Toornstra én Paxten Aaronson liefst vier (!) spelers achter in de kleedkamer, iets dat pas twee keer eerder voorkwam in Nederland. In hun plaats bracht de nestor van het trainersgilde in de Eredivisie Adrian Blake, Victor Jensen, Can Bozdogan en Noah Ohio binnen de lijnen. Het zorgde ervoor dat de Domstedelingen weliswaar beter in de wedstrijd kwamen, maar NAC kreeg vooraleerst de grootste kans op de tweede treffer van de avond. Uit een hoekschop van Janosek kopte Cherrion Valerius echter via een Utrechts been op de buitenkant van de paal.

Utrecht bleef daarna aandringen en kreeg pas na het verstrijken van de officiële speeltijd loon naar werken. Ohio frommelde van dichtbij de gelijkmaker achter NAC-keeper Daniel Bielica. NAC kwam vervolgens met tien man te staan, nadat verdediger Leo Greiml direct rood kreeg voor een onbesuisde tackle. Ohio dompelde heel Breda vervolgens in rouw door in de laatste seconden in een leeg doel de 1-2 binnen te glijden.