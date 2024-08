Woedende Ron Jans zorgt voor zeldzaamheid in Breda: 'Ik heb dit nog nooit gezien'

Trainer Ron Jans van FC Utrecht zorgt halverwege het uitduel bij NAC Breda voor een uiterst zeldzame situatie. De ervaren oefenmeester is dusdanig ontstemd over het feit dat zijn elftal bij rust tegen een 1-0 achterstand aan kijkt, dat hij niet minder dan vier (!) spelers wisselt.

Promovendus NAC won vorige week op eigen veld van Ajax. Waar die wedstrijd nog op zondagmiddag werd gespeeld, wordt Utrecht deze week getrakteerd op een ouderwets Avondje NAC. Halverwege zit de stemming er uitstekend in bij de thuissupporters. Die zagen hun favoriete ploeg vlak voor rust namelijk op voorsprong komen door een fraaie treffer van Boyd Lucassen, die na een fraaie pass van Dominik Janosek ontsnapte aan buitenspel en de 1-0 binnen kon volleren.

Jans besluit daarop stevig in te grijpen: in de rust blijven David Min, Zidane Iqbal, Jens Toornstra én Paxten Aaronson achter in de kleedkamer. In hun plaats brengt de nestor van het trainersgilde in de Eredivisie Adrian Blake, Victor Jensen, Can Bozdogan en Noah Ohio binnen de lijnen. "Ik weet niet of dit een record is, maar vier wissels direct na rust... ik heb het inderdaad nog nooit gezien", zegt ESPN-commentator Leo Oldenburger.

Even later komt Oldenburger met een update: het is blijkbaar twee keer eerder voorgekomen dat een Eredivisieclub vier wissels in de pauze doorvoerde. "Het is geen unicum", aldus de commentator. "Dat is twee keer eerder gebeurd in de historie van de Eredivisie: Sparta in 2021 en SC Cambuur in 2023. Vaak gebeurt het niet, want je hebt nog maar één wissel over ", besluit Oldenburger.

