'Ongemakkelijk' moment met Hans Kraay jr. na NAC - Ajax opgepikt in Engeland

Hans Kraay junior heeft voor nogal wat verbazing gezorgd met zijn interview met NAC Breda-speler na afloop van de thuiswedstrijd tegen Ajax van afgelopen zondag. Garbett had met de openingstreffer een belangrijk aandeel in de verrassende 2-1 overwinning van de promovendus en verscheen dan ook met een grote glimlach voor de camera. Kraay jr. complimenteerde Garbett aan het einde van hun gesprek voor zijn Engels, waar hij even vergeten of er helemaal niet van op de hoogte was dat de voetballer de Nieuw-Zeelandse nationaliteit heeft.

Garbett loopt inmiddels al een tijdje rond in Breda. NAC nam de nu 22-jarige middenvelder begin 2023 op huurbasis over van Torino, alvorens hem een jaar geleden definitief vast te leggen. Garbett had vorig seizoen met vier doelpunten en vijf assists een (beperkt) aandeel in de promotie van NAC, maar in de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen was hij meteen van grote waarde. Hij maakte afgelopen zondag tegen NAC na bijna een uur spelen de openingstreffer. Ajax kwam via Jorrel Hato nog wel terug tot 1-1, maar een doelpunt van Jan van den Bergh in de blessuretijd bezorgde de thuisploeg drie knappe punten.

LEES OOK: Kraay junior: 'Hij bijt een stuk uit je nek als je de kantjes ervan afloopt en zegt geen sorry!'

Garbett verscheen na afloop voor de camera van ESPN voor een interview met Kraay jr. “Heel erg bedankt en je spreekt goed Engels”, zei de verslaggever aan het einde van het interview. Garbett moest lachen en sprak zijn waardering uit voor de woorden van Kraay jr., maar zal ongetwijfeld ook verbaasd zijn geweest. Het fragment is niet onopgemerkt gebleven in Nieuw-Zeeland, wordt gedeeld op social media en is zelfs opgepikt door The Sun. “Een Nederlandse sportverslaggever kreeg een rood gezicht nadat hij het vermogen van een speler om Engels te spreken prees, ondanks dat hij uit Nieuw-Zeeland komt”, zo schrijft het Britse medium. De voertaal in Nieuw-Zeeland is Engels.

Shout out to the bloke on Dutch telly who congratulated Matt Garbett for being able to speak English #FlyingKiwis pic.twitter.com/b629JPm4y9 — The Niche Cache (@thenichecache) August 20, 2024 Awkward moment ESPN journalist congratulates player on his perfect English.. not realising star from New Zealandhttps://t.co/Wae5E65soy — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 22, 2024

