Kraay junior: 'Hij bijt een stuk uit je nek als je de kantjes ervan afloopt en zegt geen sorry!'

Hans Kraay junior is nu al groot fan van Carl Hoefkens, de trainer van NAC Breda. De oefenmeester slaagde er zondagavond in om Ajax te verslaan en kan op positief geluid rekenen vanuit de columnist van Voetbal International.

Kraay junior wijst Brian Priske van Feyenoord aan als ‘trainer van het weekeinde’, maar is eveneens ontzettend positief over Hoefkens. “Over trainers gesproken, en ik weet dat ik voorzichtig moet zijn, maar ik denk dat NAC een baas heeft”, begint de oud-voetballer. “Ik hoor dat als ook maar iemand enigszins de kantjes ervan afloopt tijdens de training, Carl hem een stuk uit zijn nek bijt en niet eens sorry zegt.”

NAC wist zondagavond te stunten door Ajax met 2-1 te verslaan. “NAC heeft gevoetbald zoals hij praat. De onderlinge afstanden in het veld waren zes, zeven, acht meter. Ja, dan kom je in duel tegen Ajax. De achttienduizend in het stadion, die vorig jaar een seizoen lang in de maling zijn genomen tot de play-offs begonnen, hingen in de lichtmasten”, constateerde Kraay junior.

Francesco Farioli kan op minder complimenten rekenen van de analist. De Italiaan begon met liefst acht wijzigingen in zijn elftal. “Farioli is een dataman. Na afloop zei hij dat-ie het niet anders zou doen, mocht hij opnieuw beginnen. Het is niet verboden, maar van míj mag het wel wat meer op zijn Ajax. Een kansje of acht meer uitspelen zou leuk zijn”, zegt Kraay junior, die de vergelijking maakt met Feyenoord. “Misschien moet Francesco even kijken naar de slimme zet van Priske en meer luisteren naar zijn gevoel dan naar die verschrikkelijke data.”

