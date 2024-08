Valentijn Driessen sloopt Ajax-dissonant: ‘Hij op die positie is een garantie voor problemen’

Valentijn Driessen heeft zich andermaal kritisch uitgelaten over . De rechtsback van Ajax vertolkte vorige week donderdag tegen Panathinaikos een hoofdrol, maar ging gister (zondag) in de fout bij de cruciale tegengoal in het duel tegen NAC. Gaaei krijgt er van langs in een column van De Telegraaf.

Ajax ging zondagavond op pijnlijke wijze ten onder tegen promovendus NAC. De Bredanaars trokken in de 91e minuut de verrassende overwinning naar zich toe, door een kopbal van Jan Van den Bergh. De verdediger troefde Gaaei af in een luchtduel, waardoor hij kon tekenen voor de winnende goal.

“Maar het enige dat Francesco Farioli zich kwalijk nam in Breda was dat ’de defensie niet scherp genoeg was bij de winnende goal van NAC’. Met die verklaring laat zijn beoordelingsvermogen Farioli lelijk in de steek”, schrijft Driessen vernietigend. “Of je de weg niet kwijt bent als je verkondigt dat Ajax’ basiself in Breda het sterkste mogelijke team was om de wedstrijd te winnen”, vervolgt hij.

De Italiaan koos voor liefst acht wijzigingen in zijn basiself. “Farioli begon met vier aanvoerders naast hem op de bank. Op volle oorlogssterkte zou NAC niets in te brengen hebben gehad. Wel stelde hij Anton Gaaei op. De Deense rechtsachter is een garantie voor problemen”, oordeelt de columnist. Gaaei werd tegen Panathinaikos juist de held voor zijn ploeg. “Wel of geen benutte 34e penalty tegen Panathinaikos, met drie opeenvolgende grove fouten in de 91e minuut leidde hij de Ajax-nederlaag in”, sluit Driessen af.

