Perez maakt Ajax-speler belachelijk: 'Hij dacht vandaag dat hij écht goed was'

Karim El Ahmadi heeft zich geërgerd aan de houding van Ajax-verdediger in de slotfase van de uitwedstrijd tegen NAC Breda (2-1). De Deense vleugelverdediger, afgelopen donderdag nog de held bij Ajax na zijn winnende strafschop tegen Panathinaikos, beging een overtreding en bleef vervolgens lang op de grond zitten balen. El Ahmadi is niet te spreken over de manier waarop Gaaei daarmee omging. Kenneth Perez denkt dat de Ajacied teveel in zichzelf is gaan geloven.

Gaaei heeft niet voor het eerst sinds zijn komst naar Ajax een enerverende week achter de rug. De Deen benutte afgelopen donderdag in de strafschoppenreeks tegen Panathinaikos twee penalty’s, waaronder de winnende. Een paar dagen later mocht hij van zijn trainer Francesco Farioli beginnen in de uitwedstrijd tegen NAC Breda. Het werd voor Gaaei en zijn ploeggenoten echter een wedstrijd om snel te vergeten. De vleugelverdediger beging in de slotfase een overtreding en gaf daarmee een vrije trap weg op een gevaarlijke plek.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-speler aangepakt na heldenrol: ‘Verkopen of verhuren, komt op dit moment echt tekort’

Uit die vrije trap zou ook de winnende treffer van NAC Breda vallen. Het was uitgerekend Jan van den Bergh, die werd gedekt door Gaaei, die bij de tweede paal binnenkopte. El Ahmadi ergerde zich echter vooral aan de momenten daarvoor. “Ik vond de 2-1 wel een opstapeling van en vooral van één persoon: Gaaei. Wat hij hier doet… Volgens mij wil hij hier een overstapje doen. Hiermee leidt hij al een omschakeling in. Hij sprint terug en haalt hem goed in. Dan maakt hij nog een goede tackle”, is El Ahmadi in eerste instantie nog lovend over hoe Gaaei zijn mislukte overstapje wil rechtzetten. Maar daarna ging het mis. “Volgens mij haakt hij hem nog, krijgt hij een vrije bal tegen. En kijk hoe lang hij hier blijft zitten…”, zo klonk het zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN.

LEES OOK: Ajax-fans wijzen massaal dezelfde zondebok aan: ‘Laten we snel afscheid nemen’

Het duurde inderdaad even voordat Gaaei weer op beide benen stond. Met een klap op de grasmat liet hij duidelijk blijken te balen van het feit dat hij een overtreding maakte. “Hij zit nou de hele tijd te rouwen. Het is volgens mij bijna de negentigste minuut. Snel opstaan en ga in je positie staan, maar kijk hoe lang hij blijft zitten…”, zo spreekt El Ahmadi zijn verbazing uit. Luttele tellen later lag de bal achter Ajax-doelman Remko Pasveer, nadat Gaaei zijn tegenstander Van den Bergh wel heel makkelijk bij de bal liet komen. “Volgens mij staan ze de hele wedstrijd zo dat hij (Gaaei, red.) de laatste man is op lijn. Hier kijkt hij hem volgens mij nog aan, maar Van den Bergh, kopt ‘m binnen. Gaaei laat hem gewoon lopen. Dit was gewoon heel slecht.”

Perez denkt dat Gaaei na zijn winnende strafschop tegen Panathinaikos teveel in zichzelf is gaan geloven. “Ik vrees dat hij na zijn benutte penalty dacht dat hij ook écht goed was. Ik heb hem dingen zien doen… Dan wil hij een crosspass geven, ergens waar niemand was. Al zijn medespelers keken hem aan zo van: wat ben je aan het doen?”, zat de analist vol verbazing naar het optreden van zijn landgenoot te kijken.

© ESPN

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mentaliteit van Ajax-speler zorgt voor ergernis tegen NAC: ‘Hij moet beter zijn best doen’

Onder anderen Henk Spaan en Kees Kwakman zijn kritisch op een zomeraanwinst van Ajax.