Ajax-speler aangepakt na heldenrol: ‘Verkopen of verhuren, komt op dit moment echt tekort’

Willie Overtoom gaat niet mee in de euforie rondom . De rechtsback van Ajax benutte afgelopen donderdag de winnende penalty in de strafschoppenserie tegen Panathinaikos en werd daardoor de held voor zijn ploeg. Overtoom sluit nog niet aan in de polonaise en uit kritiek op X.

Gaaei, die vorige transferzomer door Sven Mislintat naar Ajax werd gehaald, groeide uit tot de grote schlemiel van het elftal. Mede dankzij een aantal dramatische optredens, bijvoorbeeld in de Klassieker tegen Feyenoord, maakte de Deen zich niet populair in Amsterdam. Gaaei lijkt zich te hebben herpakt en laat onder Francesco Farioli een betere indruk achter.

Overtoom vindt de euforie rondom Gaaei wat overdreven. “Je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Na twee gemaakte strafschoppen is Gaaei opeens een hele andere speler. Dit laat ook wel zien dat mensen iedere speler verkiezen boven Devyne Rensch”, schrijft de oud-voetballer van onder meer Heracles Almelo.

“Gaaei is een prima speler als wingback, maar dus niet in het systeem van Ajax. Persoonlijk zou ik hem verhuren of verkopen. Zijn grootste kwaliteit is zijn voorzet en verder komt hij op dit moment echt tekort, ondanks zijn fantastische mentale weerbaarheid”, besluit Overtoom, die denkt dat Ajax betere rechtsbacks in de jeugdopleiding heeft lopen.

Gaaei op radar van Bundesliga-club

Zondag kwam naar buiten dat Hoffenheim geïnteresseerd zou zijn in Gaaei. De Duitse club is op zoek naar extra rechtsback omdat het met de 32-jarige Pavel Kaderabek slechts over een rechtervleugelverdediger beschikt. Hoffenheim eindigde afgelopen seizoen op een zevende plaats in de Bundesliga en mag daardoor de Europa League in. Met het oog op het dubbele programma vanaf eind september willen de Duitsers graag versterking op die positie.

